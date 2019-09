Bücherwurm-Kinder zeigen Kraftfahrern Grün und Rot

Grimma

Die Steppkes schreien „yeah“ und strecken für einen schwarzen Ford das grüne Schild in die Höhe. Anders der blaue Opel, dem sie ein lautstarkes „buh“ entgegen rufen und der Daumen auf den jetzt roten Schildern nach unten zeigt. Es sind die Mädchen und Jungen der Klasse 3a, die vor ihrer Bücherwurm-Grundschule in Grimma-West Autofahrern das Tempo signalisieren und dabei Lob und Tadel verteilen. Von 7 bis 17 Uhr gelten in diesem Teil der Vorwerkstraße 30 km/h, Schulkinder steigen in den Bushaltestellen ein und aus, Schritte entfernt befindet sich ein Zebrastreifen.

Richtiger Blitzer an der Straße

Alle Drittklässler der Büchwurm-Schule durchlaufen in dieser Woche das Projekt „Auf die Bremse, fertig, los!“. Am Dienstag war die 3a von Klassenlehrer Christopher Kaufmann an der Reihe. Zunächst spürten die Kinder in der Turnhalle am eigenen Leibe, dass das Anhalten umso länger dauert, je schneller man unterwegs ist. Auf Rollbrettern zum Beispiel ging es mal im Schritttempo und dann etwas forscher übers Parkett. Höhepunkt der drei Schulstunden war die Aktion an der Straße. Dazu hatte Jennifer Brenner von der gemeinnützigen Gesellschaft für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit mit der Livetec XV 3 einen richtigen Blitzer aufgestellt, wobei die Daten nicht gespeichert wurden.

Verkehrserziehung auf dem Lehrplan

Verkehrserziehung ist Bestandteil des Lehrplanes der Drittklässler. Im Aufrag der Stadt Grimma war die in Hamburg ansässige Gesellschaft dieses Mal in der Bücherwurm-Schule mit ihrem Projekt zu Gast. Es soll den Kindern den Zusammenhang von Geschwindigkeit und Bremsweg vermitteln und die Öffentlichkeit sensibilisieren. Tempolimits machen gerade vor Kitas und Schulen Sinn. Prallt ein Fahrzeug mit 50 km/h mit einem Fußgänger zusammen, entspricht der Unfall einem Sturz aus zehn Meter Höhe, der Passant hat dann nur eine Überlebenschance von 30 Prozent. Ist das Auto mit Tempo 30 unterwegs, wirkt eine Kollision hingegen wie ein Sturz aus dreieinhalb Metern. Die Überlebenschance steigt auf 90 Prozent.

Projekt von Kindern gut angenommen

Welche Strafen Kraftfahrer bei zu schnellem Fahren erwartet, wussten die Kinder gut zu beantworten. „Wenn man mehrere Punkte hat, wird der Führerschein weggenommen“, sagte der zehnjährige Ede. Die Projektstunden fand er „cool“ und meinte, er wisse schon seit seinem sechsten Lebensjahr, wie ein Bremsweg funktioniert. Was wohl kein Wunder ist. Edes Vater ist Polizist.

Klassenlehrer Kaufmann zog am Ende ein positives Resümee. Es sei ein rundum gelungenes Projekt zum Thema Verkehrssicherheit und stärke bei den Kindern das Bewusstsein für den Straßenverkehr. Projektmacherin Brenner schärfte den Steppkes noch ein, immer gut aufzupassen. Sie hätten ja selbst gesehen, dass sich nicht jeder Autofahrer an die Regeln hält. „Und wer zu schnell ist, braucht mehr Zeit zum Anhalten.“

Von Frank Prenzel