Bürger des Grimmaer Ortes Grechwitz fordern erneute Verkehrszählung

Grimma/Grechwitz

Einwohner des Grimmaer Ortsteiles Grechwitz wollen sich mit den Ergebnissen einer Verkehrszählung und den Antworten der Stadtverwaltung Grimma nicht zufrieden geben. Sie drängen weiter auf Möglichkeiten, auf der durchs Dorf führenden Staatsstraße 38 eine Verkehrsberuhigung herbei zu führen. Einmal mehr wurden unlängst zur Sitzung des Ortschaftsrates von Döben Argumente laut geäußert und Forderungen aufgemacht.

Einwohner: Überqueren der Straße ist gefährlich

Die Befürworter einer Verkehrsberuhigung verweisen unter anderem auf den Zuzug vieler junger Familien. Zur Zeit gebe es im Dorf etwa 70 Kinder im Alter von einem bis 17 Jahren. Bewegungen entlang der stark befahrenen Hauptstraße seien unausweichlich, zumal es in Grechwitz keinen Ort fürs gemeinsame Spielen gebe. Die schulpflichtigen Kinder seien auf den Bus angewiesen. Doch das Überqueren der Staatsstraße im Berufsverkehr, um an die Haltestelle zu gelangen, sei selbst für Erwachsene eine Herausforderung.

Daher fordern Grechwitzer Eltern zu prüfen, ob auf der Hauptstraße eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer möglich ist. Zudem drängen sie auf eine erneute Verkehrszählung – und zwar werktags von 6 bis 9 sowie von 16 bis 18 Uhr und damit zu den Stoßzeiten. Die Zählung sollte nicht in den Ferien und nicht im Corona-Lockdown stattfinden, sind sie offenbar mit dem Zeitpunkt der ersten Messung unzufrieden. Regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen werden ebenfalls angemahnt, und es besteht der Wunsch nach einem Tempo-Smiley.

Etwa 3000 Fahrzeuge rollen täglich durch Grechwitz

Nach Angaben von Mario Lehmann, Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde im Grimmaer Ordnungsamt, wurde die Verkehrszählung Ende August/ Anfang September 2020 vorgenommen und damit auf Beschwerden der Anwohner, die Fahrzeuge seien zu schnell und die Kinder gefährdet, reagiert. Mit den Ergebnissen in der Hand sieht die Stadt jedoch keinen Handlungsbedarf. „Es ist alles im grünen Bereich“, so Lehmann.

Seinen Worten zufolge wurde das stadteigene Radargerät eine Woche lang in der Mutzschener Straße angebracht. Rund um die Uhr seien Fahrzeuge und Geschwindigkeit erfasst worden. Danach rollten täglich rund 3000 Autos und Laster durchs Dorf. „Das ist eine geringe Auslastung für eine Staatsstraße“, so Lehmann. Auch bezüglich der Geschwindigkeit seien die Ergebnisse unauffällig. „Ein paar Ausreißer, vor allem in der Nacht, gibt es immer.“ Der subjektive Eindruck, in Grechwitz werde zu schnell gefahren, habe sich aber durch die Messung nicht bestätigt, erläutert der Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde.

Die Verkehrszählung habe die Stadt vorgenommen, um auf die Anfragen der Grechwitzer antworten zu können, so Lehmann. Die Ergebnisse seien nicht für andere Behörden gedacht.

Im Grimmaer Ortsteil Grechwitz wird es keine Verkehrsberuhigung geben. Quelle: Frank Prenzel

Döbens Ortsvorsteher Michael Gessel bestätigt, dass es die Stadt Grimma beim Status quo belassen wolle. Die Hauptstraße habe ordentliche Gehwege, die Kinder sollten aber nicht im Kurvenbereich die Fahrbahn queren, gibt er Aussagen des Ordnungsamtes wieder. Die meisten Kraftfahrer würden sich an die vorgeschriebenen 50 km/h halten.

Einwohner von Grechwitz wünschen sich Spielplatz

Neben einer Verkehrsberuhigung sehnen sich die Grechwitzer auch nach einem Kinderspielplatz im Dorf. Der Ortschaftsrat griff das Thema jetzt erneut auf. Ortsvorsteher Gessel zufolge mangelt es derzeit an einer geeigneten öffentlichen Fläche. „Wir suchen schon lange nach einer Lösung und bleiben dran.“ So ist die Bitte an die Stadt ergangen, den Erwerb eines Grundstücks oder einen Flächentausch zu prüfen. Eventuell könnte sich der alte Sportplatz als Standort für einige Spielgeräte, Sandkasten und Bänke eignen.

Von Frank Prenzel