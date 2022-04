Bürger wünschen: Naunhofer Seen sollen naturbelassen bleiben

Naunhof

Geht es nach dem Willen der Menschen in Naunhof und Umgebung, dann werden der Moritz- und der Grillensee auch in Zukunft Orte für Ruhe und Entspannung bleiben. Das ergab eine Bürgerwerkstatt diese Woche im Stadtgut. 24 Frauen und Männer waren der Einladung von Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) gefolgt, um sich intensiv mit dem Thema zu befassen.

Vielen ist noch das Gutachten in Erinnerung, das ihr Amtsvorgänger Volker Zocher 2013 in Auftrag gegeben hatte und das schneller in den Schubladen verschwand, als es erstellt worden war. Am Moritzsee sollten unter anderem eine Sauna, eine Seebrücke, Restaurants und sogar eine Theaterbühne entstehen. Großartige Diskussionen über einzelne Punkte wurden in der Öffentlichkeit gar nicht erst geführt, denn das Konzept kam im Volke insgesamt nicht an.

Start mit digitaler Umfrage

Den Fehler des Alleingangs wollte Conrad nicht wiederholen. Vergangenes Jahr startete sie zusammen mit der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH eine digitale Umfrage zur Entwicklung der Seen, an der sich 300 Leute beteiligten. Zu fünf Themenschwerpunkten gaben sie Stellungnahmen ab. Im Rahmen der Bürgerwerkstatt sollte nun darüber und über weitere Ideen diskutiert werden. „Es ist äußerst wichtig, dass man sich austauscht, den Dialog sucht und nicht nur – wie bisher – digital kommuniziert“, verdeutlichte Conrad.

Analoger Austausch: Im Bürgersaal des Naunhofer Stadtguts kamen Menschen zusammen, die bei der Weiterentwicklung der Seen mitreden wollen. Quelle: Thomas Kube

Ihr Ziel war es, in der Veranstaltung schon konkrete Maßnahmen für die beiden Seen zu formulieren. Ganz so weit ist es allerdings noch nicht. „Wir brauchen jetzt ungefähr anderthalb Wochen, um alles auszuwerten“, sagte Wüstenrot-Projektleiterin Verena Trapp im Nachgang. „Zwar wurden schon ein paar konkrete Dinge aufgeschrieben. Aber inwieweit die Stadt diese umsetzen kann, lässt sich momentan nicht sagen.“

Gespräche an fünf Tischen

Jeweils eine Viertelstunde hatten die Besucher Zeit, sich an einem der fünf Thementische zu verständigen, bevor sie zum nächsten weiterrückten. So war jeder gefordert, sich zu verschiedenen Aspekten Gedanken zu machen. Einige Stichpunkte aus den Gesprächsgruppen:

Erreichbarkeit. Die Seen sollten besser an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden werden. Gewünscht wird weiterhin eine bessere Markierung der Rad- und Wanderwege, die außerdem saniert werden müssten. Etwas speziell: Angler erhoffen sich einen exklusiven Parkplatz.

Freizeit und Kultur. Angeregt wird die Schaffung eines Trimm-dich-Pfads, von Spielplätzen, regelmäßigen Imbissversorgungen an beiden Seen und Sitzgelegenheiten. Unbedingt erforderlich sind nach dem Dafürhalten der Bürger mehr Toiletten – auch am Grillensee, wo seit langem keine mehr existiert. Weiterführende Freizeit- und Kulturangebote seien nicht notwendig, meinten die Einen und plädierten gegen Großveranstaltungen. Andere sprachen sich für Events aus, zum Beispiel in Form eines Sommerkinos. Für jeden See könne ein spezielles Konzept gefunden werden, lautete der Kompromiss Dritter.

Anja Gaitzsch (li.) von der Naunhofer Kultur WerkStadt moderierte den Tisch zum Thema Freizeit und Kultur. Quelle: Thomas Kube

Tourismus/Image. Insgesamt sollen die Gewässer naturbelassen bleiben, dafür seien sie weithin bekannt. Eine Kontroverse ergab sich beim Thema Camping. Dem Vorschlag aus der Runde, einen Stellplatz für Wohnmobile mit der entsprechenden Infrastruktur für die Ver- und Entsorgung zu schaffen, stellte sich die Mehrheit mit der Forderung entgegen: Das darf auf keinen Fall geschehen!

Um Tourismus und Image ging es am Tisch von Projektleiterin Verena Trapp (2.v.re.). Quelle: Thomas Kube

Sicherheit und Ordnung. Die Bürger fordern mehr Kontrollen als bisher in Bezug auf das Wegwerfen von Abfällen, das illegale Zelten und Entfachen von Feuer sowie hinsichtlich der Kriminalität. Die Stadt möge ein Regelwerk aufstellen, aus dem hervorgeht, was erlaubt ist und was nicht. Außerdem soll sie zusätzliche Mülltonnen aufstellen, auch zwischen den Seen.

Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak (re.) nahm Gedanken hinsichtlich einer verbesserten Sicherheitslage an den Seen entgegen. Quelle: Thomas Kube

Umwelt. Damit Besucher ganz legal grillen können, wäre eine zentrale Feuerstelle ideal, eventuell mit abschließbaren Holzvorräten. Schulen und Kitas sollen in die Umweltbildung eingebunden werden, um Kinder frühzeitig darauf hinzuweisen, wie sie an den Seen sorgsam mit der Natur umgehen können. Ins Gespräch gebracht wurden Patenschaften für die Gewässer.

Trend hin zur Bewahrung der Natürlichkeit

Insgesamt zeichnete sich ein eindeutiger Trend ab. „Die Bürger wollen die Natürlichkeit der Seen erhalten, keinen weiteren Tourismus von außen und die Gewässer attraktiver für die heimische Bevölkerung machen“, konstatierte Trapp. Detaillierte Ergebnisse will sie demnächst veröffentlichen.

Vorschläge sind im Übrigen auch für den Albrechtshainer See gefragt, den sich Naunhof und Brandis teilen. Bis zum 19. April können sie in ein Onlineformular eingetragen werden, das im Internet unter parthe.cloud zu finden ist. Der Ideen-Wettbewerb soll in eine Machbarkeitsstudie münden, die verschiedene Herangehensweisen zur Entwicklung aufzeigt.

Von Frank Pfeifer