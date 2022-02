Bürgerentscheid gegen Fabrik-Erweiterung in Trebsen abgeschmettert

Trebsen

Für unzulässig erklärt Bürgermeister Stefan Müller (CDU) das Bürgerbegehren, mit dem das Aktionsbündnis „Lebenswertes Wohnen in Trebsen“ die Erweiterung der Papierfabrik „Julius Schulte“ verhindern wollte. Er wird dem Stadtrat vorschlagen, keinen Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen, und nennt dafür Gründe, von denen nach seinen Worten jeder einzelne allein schon ausreichen würde, die Abstimmung zu verwehren.

Das Bürgerbegehren, das im Herbst rund 500 Menschen unterschrieben hatten, erfüllte laut Müller das erforderliche Quorum von zehn Prozent der Bevölkerung. Nur wenige Unterschriften seien ungültig gewesen. „Eine andere Sache ist aber, ob das Begehren die rechtlichen Anforderungen erfüllt“, erklärt der Bürgermeister. Mit dieser Prüfung habe er die Leipziger Anwältin Sophia Pommer betraut, die sich auf Verwaltungsrecht spezialisiert hat. Sie befand das Bürgerbegehren aus vier Gründen als unzulässig.

Gesetzwidrig und zu spät

Grund 1: Spannungen, die sich durch die Erweiterung der Papierfabrik mit dem benachbarten Wohngebiet zum Beispiel hinsichtlich Lärm und Staub ergeben könnten, lassen sich nur über ein Planverfahren lösen und nicht über eine normale Baugenehmigung, erklärt Pommer. Deshalb bestehe für Trebsen eine Planungspflicht. Die Wahrnehmung dieser Pflicht durch ein Bürgerbegehren zu verhindern, wäre gesetzwidrig.

Grund 2: Das Bürgerbegehren, so Müller, richtet sich gegen die Bauleitplanung und sei deshalb ein sogenanntes kassatorisches Bürgerbegehren. Für ein solches bestehe eine Dreimonatsfrist. Das heißt, nur bis zum 3. Februar 2021 wäre Zeit gewesen, es einzureichen, nachdem der Stadtrat am 3. November 2020 beschlossen hatte, die Planungsverfahren für die Betriebserweiterung einzureichen. Es sei also viel zu spät auf den Weg gebracht worden.

Fehlende Angaben

Grund 3: Die Argumentation, Trebsen würden keine Kosten entstehen, wenn es zu einem Bürgerentscheid käme, wäre teilweise falsch. Sie beziehe sich nur auf den vorgesehenen Lastwagen-Parkplatz an der Bundesstraße 107. Im Falle der eigentlichen Papierfabrik besteht laut Müller ein städtebaulicher Vertrag, nach dem die Papierfabrik finanzielle Forderungen gegen die Kommune erheben kann, wenn diese Verzögerungen zu verantworten hat. Schulte habe schon rund 2,9 Millionen Euro für Planungen ausgegeben. Im Bürgerbegehren hätte zumindest grob benannt werden müssen, dass die Fabrik der Stadt erhebliche Summen in Rechnung stellen darf. Außerdem habe ein Vorschlag gefehlt, wie sich diese Kosten decken lassen.

Grund 4: Die Begründung zum Bürgerbegehren, so Pommer, entspricht nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen. Es hätte zumindest ansatzweise zum Ausdruck gebracht werden müssen, welche Vor- und Nachteile es hat, die Betriebserweiterung zu stoppen beziehungsweise deren Planung fortzusetzen. Davon sei nichts zu finden.

Müller empfiehlt Ablehnung

„Bei einer Entscheidung darf keine Rolle spielen, was einem persönlich lieber wäre“, betont Bürgermeister Müller, der in der kommenden Woche alle Haushalte mit Briefen informieren will. „Das Bürgerbegehren ist inhaltlich und formell nicht zulässig. Vom Grundsatz her haben ich und die Stadträte keinen Ermessensspielraum. Deshalb werde ich dem Stadtrat empfehlen, das Bürgerbegehren abzulehnen.“

Aber könnte das Parlament nicht auch aus eigenem Antrieb einen Bürgerentscheid anstrengen? „Vom Prinzip her, ja“, antwortet Müller. „Dann würde sich der Stadtrat aber selbst widersprechen, denn mit den Aufstellungsbeschlüssen von 2020 hat er der Papierfabrik signalisiert, die Planung vorantreiben zu wollen. Wäre ihm ein Bürgerentscheid lieber gewesen, hätte er diesen gleich zu Beginn auf den Weg bringen müssen.“ Außerdem müsste auch ein neuer Vorstoß rechtlich geprüft werden.

Aktionsbündnis wartet auf Schriftstück

Andreas Heinze vom Aktionsbündnis muss das alles erst einmal sacken lassen. „Bis jetzt haben wir keine Rückmeldung von der Stadtverwaltung“, sagt er und kündigt an: „Sobald wir sie schriftlich erhalten, werden wir das Ergebnis auf seine Rechtmäßigkeit hin anschauen und gegebenenfalls eine Überprüfung einleiten.“

Von Frank Pfeifer