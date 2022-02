Trebsen

Die Auseinandersetzungen um die Erweiterung der Papierfabrik „Julius Schulte“ erregte im vergangenen Jahr die Öffentlichkeit in Trebsen. Darüber sowie über Aussichten fürs neue Jahr sprach die LVZ mit Bürgermeister Stefan Müller (CDU).

Frage: 500 Einwohner plädierten für einen Bürgerentscheid, mit dem die Erweiterung der Papierfabrik „Julius Schulte“ verhindert werden könnte. Steht dessen Zulassung in Aussicht?

Stefan Müller: Die Sache wird im März in einer Ausschusssitzung öffentlich vorberaten und am 29. März im Stadtrat beschlossen. Die Frage wird nicht sein, was ich möchte, sondern ob der Bürgerentscheid juristisch zulässig ist. Im Grunde hat dann der Stadtrat keinen Spielraum, es wird noch sein formaler Beschluss benötigt.

Warum kann dieser nicht schon im Februar gefasst werden?

Bei dieser hohen Brisanz sollte nachvollziehbar sein, dass wir eine hohe Rechtssicherheit erreichen wollen. Die Prüfung hat längere Zeit in Anspruch genommen, als wir dachten.

„Ich möchte nicht vorgreifen“

Das klingt so, als sei sie abgeschlossen. Stimmt das?

Sie befindet sich in der letzten Phase.

Aber auf welche Tendenz dürfen sich die Bürger einstellen?

Ich möchte da nicht vorgreifen.

Wie erlebten Sie persönlich die Auseinandersetzungen um die Papierfabrik im vergangenen Jahr?

Ich habe sie mit unterschiedlichen Gefühlen wahrgenommen. Es kam immer darauf an, wie die Personen diskutiert haben. Manche Bürger mit einer anderen Meinung als meiner blieben auf der Sachebene, andere haben sie verlassen. Das war dann anstrengend.

„Von Mitbewerbern noch nichts bekannt“

Es gab ja sogar Rücktrittsforderungen an Sie. Trotzdem gaben Sie bekannt, dass Sie dieses Jahr zur Bürgermeisterwahl wieder antreten. Bleiben Sie bei dem Entschluss und gibt es schon Mitbewerber?

Ich habe relativ früh geäußert, dass ich wieder antreten will. Manche sagen, ein Frühstart sei ein Fehlstart. Aber warum soll ich nicht frühzeitig offen sagen, was ich vorhabe? Im März wird die CDU-Ortsgruppe entscheiden, ob sie mich wieder aufstellt. Von anderen Bewerbern ist mir noch nichts bekannt.

Warum sehen Sie sich als geeignet?

Ich habe politisches Interesse, möchte mich für Menschen engagieren, halte mich für ausdauernd, zielstrebig und geeignet, Personal zu führen. In meiner Amtszeit hat sich die finanzielle Situation von Trebsen verbessert, auch wenn wir da nur begrenzt Einflussmöglichkeiten haben. Erinnern wir uns: Vorher gab es Diskussionen, ob unsere Stadt ihre Eigenständigkeit aufgeben muss. Die finanzielle Kraft spiegelte sich in Investitionen wider.

„Anbau an Oberschule dieses Jahr beginnen“

Welches waren die größten in Ihrer Amtszeit?

Die brandschutztechnische Ertüchtigung der Sport- und Kulturstätte, die Sanierung des Sportplatzes, der grundhafte Ausbau der Pauschwitzer Straße zwischen Industriegebiets- und Bahnhofstraße. Viel Geld haben wir in die Grundschule und ihr Außengelände, in die Sanierung des Heimathauses Altenhain und den Straßendurchlass Altenhain gesteckt. Wir haben ein Löschfahrzeug für Altenhain gekauft, das Gerätehaus Seelingstädt ertüchtigt, einen Teil der Seilergasse ausgebaut und begonnen, das Wohngebiet am Froschteich zu schaffen.

Wie sah zusammengefasst die Investitionstätigkeit im vergangenen Jahr aus?

Der Spielplatz in Wednig wurde gebaut, der Jugendclub Altenhain fertiggestellt. Relativ unerwartet konnte der Gehweg an der Beiersdorfer Straße in Seelingstädt erneuert werden. Wir ließen drei Bushaltestellen behindertengerecht ausbauen. Nicht unerhebliche Mittel flossen in beide Schulen und in die Feuerwehr, die in Seelingstädt zum Beispiel eine neue Garage erhielt. Privatrechtlich konnte der Glasfaserausbau in Trebsen und Altenhain abgeschlossen werden.

Im Gespräch ist seit längerem ein Ersatz für die Nebengebäude der Oberschule. Wie weit ist das Projekt gediehen?

Die Ausführungsplanung für den Anbau ans Haupthaus liegt in den letzten Zügen. Wir wollen demnächst den Bauantrag und den Fördermittelantrag stellen. Es wird sich eine erhebliche Verbesserung gegenüber der jetzigen Bausubstanz ergeben.

Erfolgt der Baustart noch dieses Jahr?

Dieses Ziel haben wir.

„Feinabstimmung für Sporthalle Altenhain“

Ein anderes Projekt, auf das Einwohner schon lange warten, ist die Sanierung der Sporthalle Altenhain. Wie steht’s damit nach drei gescheiterten Versuchen, Beihilfen zu erhalten?

Wir wollen die Sanierung jetzt ohne Fördermittel stemmen. Am 4. Februar gibt es mit der Sportgemeinschaft Blau-Weiß, dem Ortschaftsrat, interessierten Stadträten und den Planern einen Termin zur Feinabstimmung. Danach kann die Ausschreibung beginnen. Es folgt der Baustart.

Der Freistaat sanierte vergangenes Jahr die B 107, doch im gleichen Zuge sollte ursprünglich ein straßenbegleitender Radweg nach Walzig gebaut werden. Das geschah aber nicht...

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr signalisierte uns gerade erst zu Jahresbeginn, dass es den Bau weiter voranbringen will.

Gibt es endlich eine Zeitschiene?

Ein Baustart ist mir noch nicht bekannt.

„Sportplatz erhält Flutlichtanlage“

Welche Investitionen nehmen Sie sich fürs neue Jahr vor?

Im Frühling wollen wir den Friedhofsweg asphaltieren. Der Sportplatz soll mit einer Flutlichtanlage ausgestattet werden. Barrierefreie Zugänge schaffen wir am Hintereingang des Rathauses und am Feuerwehrgerätehaus Neichen. Die Straßenbeleuchtung am Mühlweg wollen wir samt Masten erneuern lassen.

Wie steht’s um weitergehende Visionen?

Ich werde mich unvermindert stark machen für den Ausbau der S 47 im Bereich der Ortsquerung Seelingstädt. Zutiefst bedauere ich, dass das in meiner siebenjährigen Amtszeit nicht gelungen ist. Die Realisierung sollte in naher Zukunft erfolgen. Außerdem setze ich mich dafür ein, den Personennahverkehr auf der Eisenbahnstrecke Trebsen-Beucha zu reaktivieren sowie neue Wohngebiete zu entwickeln.

Wie wollen Sie die Nahversorgung sichern, falls Penny, wie angedroht, Trebsen verlässt?

Wir würden uns dann mit allen Mitbewerbern in Verbindung setzen. Ziel muss sein, beide Supermarkt-Standorte der Stadt zu erhalten.

Von Frank Pfeifer