Naunhof

Auf Einladung einer bürgerlichen Interessenvertretung in Naunhof findet am Montag, den 18. November um 19 Uhr ein „Grüner Tisch“ statt. Treffpunkt dafür ist das Pfarrhaus in der Wurzener Straße. Mit einem Gesprächs- und Informationsabend soll es um die Wasserlage insbesondere mit Blick auf die Trinkwasserversorgung für Naunhof gehen. Dazu wird mit der Stadträtin Gabriele Wegel ( CDU) eine von Berufs wegen fachkompetente Referentin zu Gast sein.

Bürgermeisterkandidaten kommen auch

Überdies haben sich alle vier Kandidaten für das Bürgermeisteramt der Parthestadt angekündigt. Die Wahl dazu findet am 19. Januar 20120 statt. Alle interessierten Bürger der Stadt Naunhof sowie der Ortsteile sind rechtherzlich eingeladen, lässt Reinhild Melcher vom „Kern des Grünen Tisches“ wissen.

Von fsw