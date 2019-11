Bürgermeister protestieren gegen Straßen-Sperrung in Lauterbach

Bad Lausick

Den Aufstand proben die fünf Bürgermeister (noch) nicht: Sie stimmen sich ab, wie sie der Sperrung der viel befahrenen Staatsstraße 49 in Lauterbach für den Laster-Verkehr begegnen wollen. Die nämlich hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ab Januar angeordnet – auf unbestimmte Zeit. Samt kilometerweiter Umleitung über Grethen, Grimma, Großbardau. Nicht nur die Bürgermeister von Bad Lausick und Otterwisch, Kitzscher und Parthenstein und der Grimmaer Oberbürgermeister finden das inakzeptabel. Scharfe Kritik kommt aus der regionalen Wirtschaft.

Dass die Straße hinüber ist, merken Autofahrer an dem seit Jahren stark aufgeworfenen Asphalt. Das Lasuv wollte die Schäden längst beseitigen. Quelle: Jens Paul Taubert

Hultsch : Jahrelange Sperrung kann nicht sein

„Die S 49 ist die am stärksten befahrene Straße in unserer Stadt“, sagt der Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Weil die Tragfähigkeit der Trasse im Bereich des Lauterbacher Steinbruchs nicht mehr gegeben ist, will das Lasuv die Verbindung Richtung Pomßen für Laster kappen. „Es kann definitiv nicht sein, dass wir hier von fünf oder zehn Jahren Sperrung reden.“ Schließlich komme der schlechte Bauzustand nicht überraschend. An einem Ausbau der Ortsdurchfahrt beziehungsweise den Bau einer Ortsumgehung planten bereits die Vorgänger der Landesbehörde in den 90er- und 2000er Jahren – ohne greifbares Resultat.

Berger : Lösung nicht mal im Ansatz

„Ich vermisse auch nur die Ansätze einer Lösung“, kritisiert Grimmas Stadtoberhaupt Matthias Berger (parteilos). Den Lkw-Verkehr auf andere Straßen zu zwingen, ohne unverzüglich mit der Reparatur des maroden Abschnitts zu beginnen, sei keine. Nicht nur aufgrund der Umweltbelastung und der künftigen Schäden – Stichwort Brücke Grethen – anderenorts.

Durch den Umleitungsverkehr rücke der dringende Ausbau der Verbindung von Grimma nach Großbardau samt Radweg unweigerlich in den Hintergrund. Um gegenüber dem Lasuv mit einer Stimme zu sprechen, kommen die Bürgermeister am 7. November zu einer Strategie-Runde zusammen.

Spediteur: Komplettsperrung ist „Schwachsinn“

Das begrüßen jene Unternehmen, die von der Lkw-Sperrung hart betroffen wären. Die Bad Lausicker Spedition Krötzsch etwa betreibt ein Getreidelager in Pomßen. Den Transporten hierher und vielen anderen bescherte ein Lauterbach-Tabu Hunderte von zusätzlichen Kilometern, denn Richtung Leipzig und Magdeburg wird üblicherweise die Autobahn-Anschlussstelle Klinga genutzt. „Dann aber müssten wir in Grimma auffahren“, sagt Inhaber Marco Krötzsch: Eine Komplettsperrung sei „Schwachsinn“, eine Ampel akzeptabel. Auf jeden Fall entstünden durch Kilometer, Zeit und Maut zusätzliche Kosten in noch unbekannter Höhe.

Damm zwischen den beiden Steinbrüchen in Lauterbach soll nicht mehr sicher sein - es droht ab Januar eine Vollsperrung der Verbindung von Bad Lausick nach Pomßen. Quelle: Jens Paul Taubert

Betonwerker: 2400 Euro Zusatzkosten pro Tag

„Alle reden davon, CO2 einzusparen, und hier sollen wir 17 Tonnen Monat für Monat mehr rausballern“, sagt Frank Czichos, Geschäftsführer des Betonwerks Bad Lausick. Er hat bereits mit spitzem Stift gerechnet: 27,3 Kilometer statt 9,1 brauchten die Laster, die zwischen dem Kieswerk Otterwisch und Bad Lausick pendelten, ab Januar. Macht 2400 Euro zusätzlich am Tag, 50.400 Euro zusätzlich pro Monat. Er brauche nicht nur mehr Sprit, sondern auch mehr Lkw: „Und das auf unbestimmte Zeit.“

Bauunternehmerin: Bärendienst für die Umwelt

Letzteres ist das, was auch Sandy Lehmann, Chefin des Bad Lausicker Unternehmens Elektro-Lehmann ärgert: „Dass gesperrt wird während der Bauphase, muss man akzeptieren. Aber bloß dicht machen...“ Ein wirtschaftlicher Schaden entstehe auf jeden Fall, und auch der Umwelt erweise man einen Bärendienst.

Von Behörden-Versagen spricht Thomas Drechsler, Eigentümer des einstigen Lauterbacher Gasthofs. Die Kreuzung vor seiner Tür sollte schon vor Jahren gemeinsam mit der Staatsstraße ausgebaut werden. Praktikabel sei das nicht, denn der Untergrund harter Fels. Die Umgehung aber hätte längst gebaut sein können. Und sie würde die Steilkurve am nördlichen Rand entschärfen, in der es mehrfach schwere Verkehrsunfälle gab.

Ex-Ortsvorsteher: Planungen verschlafen

Peter Georgi, nach der Wende Ortsvorsteher von Lauterbach, erinnert an immer wieder hinaus geschobene Planungen zur Lösung der Verkehrsprobleme von Staatsstraße und der viel befahrenen Kreisstraße Kitzscher – Großbardau. Die Gemengelage mit dem zu koordinierenden Ausbau der Bahnstrecke Leipzig – Chemnitz habe zu gegenseitigen Blockaden geführt. Die nach Lauterbach führenden Straßen seien längst ausgebaut, nur im Dorf selbst tue sich trotz wiederkehrender Ankündigungen nichts. Nun drohe der Ort, verkehrstechnisch abgeschnitten zu werden. Georgi: „War dieser Ausbau vergebens?“

Von Ekkehard Schulreich