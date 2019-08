Parthenstein/Pomßen

Es bleibt nicht bei einer Idee des Bürgermeisters, er will sie jetzt auch umsetzen. Jürgen Kretschel (parteilos) hat inzwischen die Untere Wasserbehörde angeschrieben mit der Bitte, ihm das Befüllen des Pomßener Brauteichs in Trockenperioden zu gestatten. Auf das Okay wartet er noch.

Zahlreiche Fische waren dies...