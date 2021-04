Bürgerumfrage startet zum Bibliothekenverbund im Partheland

Region Partheland

Vernetzt werden sollen die Bibliotheken von Naunhof, Brandis, Großpösna, Borsdorf und Machern. Ziel ist es aus Sicht der beteiligten Kommunen, dadurch die Region Partheland kulturell zu beleben und für seine Einwohnerschaft attraktiver zu gestalten. In einer Umfrage werden nun Ideen der Bürgerinnen und Bürger erfragt. Kritik lässt sich aus Naunhof vernehmen.

Wie Friederike Ostwald von der Beratungsraum Kommunal- und Unternehmensberatung GmbH aus Leipzig informiert, arbeiten die fünf Bibliotheken seit Anfang des Jahres an ersten Ideen, die ihre Zusammenarbeit Realität werden lassen. „So könnte es beispielsweise künftig einen gemeinsamen Bibliotheksausweis geben, der die Ausleihe und Rückgabe an allen Standorten im Partheland ermöglicht“, teilte sie mit. „Auch gemeinsame Veranstaltungen, wie eine Literaturreise durchs Partheland oder große Autorenlesungen, könnten durch die Kooperation ermöglicht werden.“

Bürger sollen Wünsche äußern

Die Wünsche und Meinungen der Menschen stünden bei der Frage, welche Ideen umgesetzt werden sollen, an erster Stelle. Deshalb sei eine große Bürgerbefragung zu den Partheland-Bibliotheken gestartet worden. Im Internet könne sich jeder – egal, ob Bibliotheksnutzer oder nicht – daran beteiligen. Papierhafte Fragebögen würden zum Ausfüllen auch in den Bibliotheken bereitliegen. Die Befragung laufe bis zum 31. Mai.

Ergebnisse werden präsentiert

In ihr geht es sowohl um eine Einschätzung der einzelnen Bibliotheksstandorte, zum Beispiel hinsichtlich Medienangebot oder Ausstattung, wie auch um Vorstellungen und Wünsche zu gemeinsamen Projekten. Die Ergebnisse der Umfrage werden laut Ostwald in einer großen Bürgerwerkstatt am 7. Juli präsentiert und vertiefend ausgearbeitet. „Schließlich sollen aus den vielen Ideen konkrete und umsetzbare Maßnahmen entstehen“, erklärt sie.

Die Kooperation der Bibliotheken ist nach ihren Worten eine von vielen Maßnahmen, die die Zusammenarbeit im Partheland erlebbar macht. Sie werde von der Kulturstiftung des Bundes im Fonds „hochdrei – Stadtbibliotheken verändern“ gefördert.

Forderung nach Klärung von Bedenken

Genau hier setzt der Naunhofer Stadtrat Michael Eichhorn (Linke) mit seinen Bedenken an, der in den Verhandlungen zunächst einige Dinge geklärt wissen möchte. „Kann garantiert werden, dass trotz dieser Einmalförderung die Dauerforderung durch den Kulturraum Leipziger Raum für unsere Bibliothek weiterläuft?“ fragt er. „Und wie wird mit dem Personal umgegangen?“ In Naunhof sei mehr als die Hälfte des gesamten Mitarbeiterschaft aller fünf Bibliotheken angestellt. „Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Zusammenarbeit, aber hinterher darf unsere Bibliothek nicht schlechter dastehen als jetzt“, fordert der Abgeordnete.

Bibliothek im Pösnapark in Großpösna: Sie ist deutlich kleiner als die Naunhofer. Quelle: Andre Kempner

Kritik aus Naunhof an Zuständigkeit

Ein Fehler war nach seinem Dafürhalten, das Projekt Partheland-Bibliotheken federführend in Großpösna anzusiedeln, wie das geschehen ist. „Dort stehen im Pösnapark lediglich drei, vier Regale“, argumentiert er. „Sinnvoller wäre gewesen, die Sache auf uns zu ziehen, denn Naunhof ist die Bibliotheksstadt.“

Bürgermeisterin gibt Versprechen ab

Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) reagiert mit einem Versprechen: „Es wird keinen Personalaustausch geben.“ Auch ihr sei klar, dass die Naunhofer Bibliothek hinsichtlich Personal, Ausstattung und Service die beste der beteiligten Einrichtungen ist.

Naunhof erhält gemeinsames Gewerbeamt

Im Rahmen des Aktionsraumes Partheland wäre aber schon vor ihrer Amtszeit festgelegt worden, dass jede Kommune ein Projekt federführend begleitet. „Deshalb wird das gemeinsame Gewerbeamt bei uns in Naunhof angesiedelt“, erläutert sie. Im Übrigen könne die Stadt jederzeit beim Bibliothekenverbund einen Riegel vorschieben, falls das für erforderlich erachtet wird.

Umfrage zu den Partheland-Bibliotheken unter www.surveymonkey.de/r/partheland-bibliotheken

Von Frank Pfeifer