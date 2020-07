Bürokratie im Bornaer Landratsamt? Geithainer Spediteur ist sauer

Geithain/Borna

Gunter Werner ist sauer. Der Inhaber der Geithainer Spedition Werner und Geuthel sieht sich und sein Unternehmen als Opfer der Bürokratie, und zwar im Bornaer Landratsamt. Dorthin hatte er einen jungen Mitarbeiter geschickt, damit der seinen LKW-Führerschein verlängern lassen konnte. Das aber scheiterte, weil sich eine Mitarbeiterin der Behörde seiner Ansicht nach stur stellte.

Führerscheine müssen aller fünf Jahre verlängert werden

LKW-Führerscheine müssen aller fünf Jahre verlängert werden. Voraussetzung dafür sind neben einer entsprechenden ärztlichen Untersuchung, durch die dem Antragsteller die gesundheitlichen Voraussetzungen für das Führen eines Lastwagens bescheinigt werden, auch der Nachweis von fünf Weiterbildungen. Schulungen innerhalb von fünf Jahren, wie sie das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz für LKW-Fahrer vorschreibt. „Die hatte mein Mitarbeiter auch“, sagt Spediteur Werner. Allerdings stammte eine Schulung noch aus der Lehrzeit des jungen Mannes im Jahr 2016 und war deshalb nach Ansicht der Mitarbeiterin im Landratsamt nicht gültig. Werner: „Das habe ich noch nie gehört.“ Im Gesetz stehe dazu nur, dass die Schulung innerhalb der letzten fünf Jahre absolviert werden musste.

Nachholebedarf in Sachen Bürgerfreundlichkeit

Werner kontaktierte den Vorgesetzten der Mitarbeiterin, der ihm auch Recht gab und das auch entsprechend durchstellen wollte. Weil er aber nicht immer erreichbar sei, sollte der junge LKW-Fahrer beim erneuten Versuch, seine Fahrerlaubnis verlängern zu lassen, darum bitten, dass die Mitarbeiterin ihren unmittelbaren Vorgesetzten kontaktiert, der ebenfalls im Bilde sei. „Aber da hat sie sich geweigert“, sagt Spediteur Gunter Werner. Für ihn ein Beleg, dass die Mitarbeiter der Behörde in Borna Nachholebedarf in Sachen Bürgerfreundlichkeit haben. Und weiter: „In Grimma ist das anders.“

Atypischer Fall

Vor allem aber ist es offenkundig alles andere als einfach, wie Belinda Reg’n, die stellvertretende Pressesprecherin der Kreisverwaltung sagt. „Es handelt sich um einen atypischen Fall, den die Fahrerlaubnisbehörde in dieser Form bisher nicht hatte.“ Die Mitarbeiter seien an Rechtsvorschriften gebunden, die keinerlei Ermessen zuließen. Es erfolge derzeit „eine eingehende Prüfung, um die korrekte und rechtskonforme Bearbeitung zu gewährleisten“. Dem Antragsteller sei mitgeteilt worden, dass am Dienstag eine Entscheidung getroffen werde.

Von Nikos Natsidis