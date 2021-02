Bunte Steine sind für neues Grimmaer Kunstwerk gefragt

Grimma

Eine bunte Steinschlange auf der Mauer der Pöppelmannschen Steinbrücke in Grimma zog im ersten Lockdown vor einem Jahr die Blicke der Passanten auf sich. An die 600 schön bemalte Steine kamen in nur wenigen Tagen und Wochen zusammen. Die verbliebenen Steine und neue Exemplare, die bis zum 30. April abgegeben werden können, sollen nun zu einem Kunstwerk verschmelzen.

Mutmach-Aktion im Corona-Frühjahr

„Die Aktion im vorigen Frühjahr wurde gestartet, um gemeinsam Mut in der Corona-Zeit zu machen sowie ein Zeichen für Zusammenhalt zu setzen“, erinnert Rathaussprecher Sebastian Bachran. Viele Menschen hätten dann den Wunsch geäußert, für die Steinkunstwerk-Sammlung einen bleibenden Platz zu finden. Deshalb habe sich eine Arbeitsgruppe aus Bürgerinnen und Bürgern und Vereinen gegründet. Den Vorstellungen zufolge soll die Litfaßsäule an der Pöppelmannbrücke als Grundstock für die Steine dienen. Unter der Regie des Künstlergutes Prösitz wurde die Idee des bunten Kunstwerkes verfeinert.

Stein an Stein in Grimma. Quelle: Frank Schmidt

Viele der hübsch bemalten Steine gingen leider durch Vandalen verloren oder wurden entwendet. Und obwohl sich in der Zwischenzeit wieder mehrere Exemplare angesammelt haben, reichen sie immer noch nicht aus, um die gesamte Litfaßsäule zu gestalten. Daher ruft die Arbeitsgruppe nochmals Groß und Klein sowie Jung und Alt auf, loszulegen und Muldekiesel mit allerlei Motiven zu bemalen. Sobald die Tourist-Information in Grimma wieder öffnet, nimmt sie als Anlaufstelle die Steine entgegen. Es ist auch möglich, die Steine vor der Tür am Markt 23 abzulegen.

Sparkasse Muldental unterstützt die Aktion

Die Sparkasse Muldental unterstützt die Aktion finanziell. Im Sommer soll die künstlerische Gestaltung der Litfaßsäule erfolgen. Der Geopark Porphyrland und die Geo-Erlebnis-Werkstatt im Rittergut Trebsen bringen sich in das Projekt mit ein. Fragen beantwortet Ute Hartwig-Schulz vom Künstlergut Prösitz unter der Telefonnummer 0173 3294807.

Von LVZ