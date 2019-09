Busse zerfahren Pomßener Fußweg

Parthenstein/Pomßen

Mit dem Projekt „ Muldental in Fahrt“ will der Landkreis den öffentlichen Personennahverkehr auf Trab bringen. Busse kommen häufiger in die Städte und Dörfer, wo vorübergehend zusätzliche Haltestellen eingerichtet wurden. Das finden viele gut, doch nicht überall stellt sich nur Freude ein. So zum Beispiel in Pomßen.

Wolfgang Kretzschmar steht am Heimathaus und zeigt auf den fast leeren Bus, der gerade von der Hauptstraße abbiegt, um eine Schleife zur provisorischen Haltestelle in der Straße Am Brauteich zu drehen, unweit des Schlosses gelegen. Es kommt, wie es der Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins vorausgesagt hatte: Die Räder rollen über den Gehweg.

Radius für Busse zu klein

„Der Radius ist für so große Fahrzeuge zu klein, sie kommen nicht rum“, meint Kretzschmar. Als Abgeordneter des Gemeinderats fügt er an: „Die Kommune hat das Gelände hergerichtet, und zwar mit Steuergeld. Es wird beschädigt, wenn die Belastung auf Dauer anhält.“

Busse verursachen Staus

Nicht das Einzige, was ihn ärgert. „Wenn früh um sechs der Bäcker hier am Brauteich aufmacht, halten viele Autos vorm Geschäft“, erklärt er. „Das ist erlaubt. Busse aus Grimma kommen dann aber nicht durch. Die Fahrer warten und hupen, währenddessen sich hinter ihnen auf der Hauptstraße Staus bilden, die bis zu 100 Meter lang sein können.“

Aus Kretzschmars Sicht wäre es besser, kleinere Busse einzusetzen, die nicht Gehwege zerfahren und für die parkende Autos keine Hürde darstellen. Er hält es aber auch für denkbar, wenn nur an der Hauptstraße Passagiere zu- und aussteigen können.

Perfekte Haltestellen an der S 38

Diese viel befahrene Verkehrsader, es handelt sich um die S 38, war erst vergangenes Jahr für über eine halbe Million Euro saniert worden. Dabei entstanden moderne und sichere Haltestellenbereiche mit Wartehäuschen. „Es reicht doch, wenn die Busse dort halten. Die paar Schritte bis dahin kann man laufen, das haben wir seit Generationen getan“, argumentiert Kretzschmar.

Sollte aber der zusätzliche Stopp in der Schleife ums Heimathaus bestehen bleiben, so müsste dieser aus seiner Sicht ausgebaut werden. „Dann würden allerdings die Parkplätze an der Schlossmauer wegfallen, die Besucher unseres Heimathauses gern nutzen“, warnt Kretschmar.

Bürgermeister bezweifelt Sinn des Projekts

Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) plädiert dafür, die Einwohner zu befragen, ob sie „ Muldental in Fahrt“ noch wollen. „Ich weiß nicht, ob es einen Sinn ergibt, wenn jemand 20 Uhr noch allein im Bus nach Schlagmichtot fährt“, sagt er.

Zwar seien die Fahrzeuge im Schülerverkehr voll. „Doch außerhalb dieser Zeit kommen fast leere Busse alle halbe Stunde durch Pomßen. Da kriege ich Kreislauf“, setzt das Gemeindeoberhaupt nach. „Das Kosten-Nutzen-Verhältnis stelle ich in Frage.“

Busprojekt braucht Optimierung Kommentar von Frank Pfeifer Die Haltestelle am Pomßener Brauteich gehört laut Landratsamt zu den am meisten genutzten im gesamten Gebiet des Modellprojekts „ Muldental in Fahrt“. Angesichts der oftmals gähnenden Leere, die dort herrscht, ließe sich da etwas spöttisch sagen: Wie traurig sieht es dann erst anderswo aus? Nun ist Polemik zwar lustig, sie hilft aber nicht wirklich weiter. Schauen wir also nüchtern auf die Sache! Ohne Zweifel ist es ein richtiger und guter Ansatz, öffentliche Transportmittel aufzuwerten. Egal, wie jemand zur hitzigen Klima-Debatte steht, dürfte doch jeder der Aussage zustimmen, dass Bus- und Bahnfahren umweltverträglicher sein sollte als der Autoverkehr. Diese Rechnung geht aber nur auf, wenn genügend Menschen den Nahverkehr nutzen. Und das ist nicht immer und überall der Fall. Vier Passagiere in einem großen Bus verbrauchen mehr Energie als die gleiche Anzahl in einem Kleinwagen. Und wenn dann solche Busse zusätzlich neu geschaffene Infrastruktur beschädigen, wird der ökologische Fußabdruck noch größer. Deshalb sind jetzt vier entscheidende Fragen zu klären: Wo sind die Busse ausgelastet und muss nicht nachjustiert werden? Wo brauchen sie nicht jede Stunde ins Dorf zu kommen? Wo wären Kleinbusse vorteilhafter? Und wo gibt es noch weiße Flecken, die bedient werden sollten? Von vornherein war klar, dass so ein großer Umbruch im Öffentlichen Personennahverkehr nicht nur Probleme löst, sondern auch neue schafft. Der Landkreis hat sich deshalb vorgenommen, regelmäßig Analysen anzustellen. Bleibt zu hoffen, dass sie zu einem Ergebnis führen, das ein vom Grundsatz her gutes Projekt deutlich optimiert.

Landkreis sieht Erfolg

Der Landreis sieht das komplett anders. Die Linie 690 zwischen Grimma und Leipzig-Hauptbahnhof gehöre zu den fahrgaststärksten des Projektes „ Muldental in Fahrt“, argumentiert die stellvertretende Pressesprecherin Konstanze Morgenroth. Und beim Pomßener Brauteich handle es sich um eine von fünf Haltestellen im gesamten Projektgebiet, die am besten angenommen wurden.

Passagiere steigen am Pomßener Schloss zu. Quelle: Thomas Kube

„Das liegt sicher auch daran, dass der Fußweg hier für viele Einwohner von Pomßen kürzer ist, als zur Haltestelle in der Hauptstraße“, meint Morgenroth. 60 Prozent der Fahrgäste aus Pomßen würden am Brauteich zusteigen.

Ältere profitieren

Eine Prüfung im Vorfeld habe ergeben, dass sich dieser Bereich normgerecht ausbauen lässt. Das Unternehmen Regionalbus Leipzig habe daraufhin einen Antrag an die Stadt Naunhof gestellt, die die Einrichtung einer temporären Haltestelle genehmigt habe, und zwar befristet bis Ende dieses Jahres. Solche Verfahren hätten es möglich gemacht, relativ kurzfristig über 100 neue Ein- und Ausstiegsstellen zu schaffen, durch die sich Fußwege oftmals erheblich verkürzten. Dies, so Morgenroth, komme vor allem der wachsenden Gruppe der älteren Einwohner zu Gute.

Kleinbusse reichen nicht aus

Auch über die jetzige Befristung hinaus möchten Regionalbus Leipzig und Landkreis die Haltestelle am Brauteich bedienen. Kleinere Busse können allerdings laut Morgenroth auf der Linie 690 nur vereinzelt eingesetzt werden, da deren Kapazität vor allem zwischen Großpösna und Leipzig nicht ausreichen würde. Auch an Wochenenden wären sie oft zu klein, vor allem bei großen Veranstaltungen wie Heimspielen von RB und der Biermesse.

Mehr Passagiere durch Muldental in Fahrt

Das Projekt „ Muldental in Fahrt“ erstreckt sich zwischen den Städten Grimma, Colditz, Bad Lausick und Brandis. Im ersten Jahr von 2017 zu 2018 kam es nach Morgenroths Worten zu einer Fahrgaststeigerung um 9,39 Prozent, während Regionalbus Leipzig insgesamt nur ein Plus von 1,94 Prozent eingefahren hat. Besonders hohe Zugewinne seien rund um Pomßen zu verzeichnen gewesen.

Von Frank Pfeifer