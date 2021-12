„Butterfly“-Festival mit Sängerin Emi soll Brunnenfest 2022 ergänzen

Bad Lausick

Das „Butterfly“-Festival ist kein Ersatz für das Bad Lausicker Brunnenfest – es ist mehr als das: nämlich eine zusätzliche Tanzparty im Kurpark, die nach der Premiere in diesem Jahr auch im Spätsommer 2022 erneut Eingang in den Terminkalender der Kurstadt finden soll. Um diesen „Butterfly“-Stargast bemüht sich Eventmanager Steffen Rühling intensiv: Sängerin Emi Flemming, die seit mehr als zwei Jahren gern mit dem Duo „Anstandslos & Durchgeknallt“ gemeinsam auf der Bühne steht.

Zum „Butterfly“-Festival 2022 in Bad Lausick? Die Sängerin Emi hat nicht nur in und um Bad Lausick eine Menge Fans. Quelle: Stephan Flad

Trotz limitierter Besucherzahl hoher Party-Faktor

Das Brunnenfest, das in Bad Lausick mindestens seit 1896 – mit Unterbrechungen – gefeiert wird, musste 2020 und 2021 ausfallen. Die Tanzparty „Butterfly Effects“, die seit Jahren am Eröffnungsabend des Brunnenfestes stand, machten Rühling und das Team von Fun & Bass Anfang September kurzerhand zu einem eigenständigen Event: unter strenger Zugangskontrolle, aber dennoch mit hohem Spaßfaktor. „Maximal je 999 Leute durften an beiden Abenden auf das Gelände. Das hat super geklappt, es gab keine großen Diskussionen.“ Die Party ermöglicht wurde auch dank der Unterstützung von drei regionalen Unternehmen, die dem Brunnenfest seit Jahren zur Seite stehen.

Party- und Farben-Zauber beim ersten „Butterfly“-Festival auf der Bad Lausicker „Schmetterling“-Bühne. Quelle: E.S.-Photographie

Steffen Rühling: Für 2022 habe ich die ersten Acts

Dass „Butterfly“ das klassische Brunnenfest ablöst, sei keinesfalls das Ziel, sagt Steffen Rühling. An dem bunten Wochenende für alle Generationen, für die Menschen aus der Stadt, der Region und die Kurgäste halte man fest. Sofern es die Pandemielage gestatte, werde es 2022 vor den Sommerferien endlich eine Neuauflage geben. Parallel dazu aber plane der ein „Butterfly“ zwei für ein junges Publikum, Zeitpunkt Anfang September. „Das möchte ich sehr gern angehen – und ich habe schon ein paar Acts.“ Die Österreicherin Emi Flemming etwa, die mit dem Song „Dont Worry“ einen großen TikTok-Hit landete.

Emi setzt auf deutschsprachigen Dance

„Ich hoffe sehr, dass sich 2022 die pandemische Lage deutlich verbessert und die Normalität zurückkommt. Ich wünsche mir sehr, bald wieder auf Tour zu gehen und die Bühnen zu rocken“, so die Sängerin, die in der Nähe von Wien aufwuchs. auf dem Portal Dance-Charts. „Ich finde es total toll, dass deutschsprachiger Dance funktioniert und die Leute freche Lyrics auf einem coolen Dance Beat feiern.“ Auf Mallorca will sie 2022 auftreten – und vielleicht ergibt sich ja ein Abstecher auf die Bad Lausicker „Schmetterling“-Bühne.

