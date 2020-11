Caravan-Dinner statt Corona-Shutdown: Schloss Podelwitz serviert Gänsekeulen

Colditz/Podelwitz

Da bekommt der Ausdruck „Essen auf Rädern“ eine ganz neue Bedeutung: Weil die Besucher des Wasserschlosses ihren Gänsebraten auch im Lockdown nicht missen möchten, fahren in Podelwitz seit zwei Wochen die Wohnmobile vor. Was nach Drive-In klingt, hat so gar nichts mit einschlägigen amerikanischen Schnellrestaurants gemein. „Caravan-Dinner“, lautet das Zauberwort.

Die Spielregeln seien ganz einfach, sagt Wirt Ronald Till: „Menü im Internet studieren, telefonisch bestellen, Wunschtermin angeben, fertig.“ In der Regel sei es seine Frau Kerstin höchstpersönlich, die den Braten zu den hungrigen Motorisierten bringe. Besteck, Teller und auf Wunsch eine Kerze gehörten zum Service. Kein Caravan? Kein Problem: Bedient würden die Gäste auch in jedem anderen Fahrzeug.

Mut neue Wege zu gehen

Nur eben die eigentliche Gaststätte müsse dicht bleiben, betont der Chef. Er jedenfalls werde sich nicht an der unwürdigen Diskussion zu Art und Weise finanzieller Hilfen für die – wie er sagt – ohnehin gebeutelte Branche beteiligen: „Jammern hilft nicht. Jeder muss selber sehen, ob er neue Wege gehen kann.“ Er glaube, die Kunden würden das durchaus honorieren.

Er begreife inzwischen jede Krise als Chance, sagt Till. Krisen hätten den heute 41-Jährigen bisher auf Schritt und Tritt begleitet. Gleich zweimal, zu den verheerenden Fluten 2002 und 2013, lief die Döbelner Filiale seines Weinhauses voll. Das zweite Hochwasser machte auch vor Wohnhaus und Geschäft in der Colditzer Badergasse nicht halt. Weniger „flüssig“ war die Kundschaft zudem in der Bankenkrise.

Stellplatz für Wohnmobile eingerichtet

Und nun auch noch Corona. „Im ersten Lockdown eröffneten wir für unser Weinhaus am Wettiner Ring in Colditz einen Onlineshop. Der läuft gut. Inzwischen versenden wir europaweit.“ Am Wasserschloss Podelwitz richteten Till und seine 18 Beschäftigten zudem Stellplätze für Wohnmobile ein. Als ob sie bereits damals den Braten gerochen hätten, dass sie einem wiederholten Shutdown mit dem „Caravan-Dinner“ begegnen würden.

Im ersten Lockdown richtete das Team vom Podelwitzer Wasserschloss mehrere Stellplätze für Wohnmobile ein. Sie werden seitdem gut angenommen. Quelle: Till Brandt

2014 übernahm der Gastronom die Bewirtschaftung des städtischen Wasserschlosses Podelwitz. Auf dem knapp 20000 Quadratmeter großen Areal befinden sich Gaststätte, Freifläche und Fremdenzimmer. Österliches Treiben, Weihnachtsmarkt und Kinderfest – alles fiel coronabedingt aus. Auch Colditzer Birken- und Bad Lausicker Brunnenfest, deren Hauptorganisator er ist, konnten nicht stattfinden.

Renovierungsarbeiten und Gänsetaxi

Till schaut nach vorn: „Meine Belegschaft ist aktuell nicht in Kurzarbeit. Niemand wurde entlassen. Wir haben ohnehin anstehende Renovierungsarbeiten im Schloss vorgezogen, außerdem bleibt die Küche ja besetzt.“ Das sogenannte Gänsetaxi, das die Kunden mit Speisen beliefere, verkehre noch bis zum zweiten Weihnachtstag. Zudem stellt Till das Essen auch in Thermoboxen zur Abholung bereit.

Seit neuestem also gibt es Brust oder Keule auch in Form eines zünftigen Caravan-Dinners. „Freunde brachten uns via Facebook auf die Idee. Sie hatten ein solches Dinner im Taunus-Kreis erlebt und waren total begeistert“, erinnert sich Ronald Till. Montags bis freitags 11 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 18 Uhr könne man sich im Wohnmobil verwöhnen lassen.

Gäste kommen aus nah und fern

Sämtliche Hygieneregeln würden eingehalten. Das Personal bringe die Gerichte mit Maske zum Auto. Das Feedback sei großartig: Gäste aus Gera, Dresden und Jena hätten sich lobend geäußert, freut sich der Wirt in schwieriger Zeit. Großvater Anton, ein Ungarndeutscher, kam nach dem Krieg nach Colditz. Vater Reinhard gründete 1990 den Weinhandel. Ob der Laden auch heute noch ungarische Weine führe. „Aber ja doch.“

Von Haig Latchinian