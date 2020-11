Carport und Schuppen in Rötha brennen ab

Rötha

Zu einem Brand in den frühen Morgenstunden musste die Feuerwehr Rötha am Sonnabend ausrücken. In der Robert-Schulze-Straße war ein Carport direkt neben einem Wohnhaus in Brand geraten. Die Alarmierung erfolgte kurz vor vier Uhr morgens.

Anwohner hatten offenbar das Feuer bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Bei deren Eintreffen standen nach den Worten des Röthaer Stadtwehrleiters Klaus Schömann der Carport und ein direkt daneben befindlicher Schuppen komplett in Flamme. Beide seien nicht mehr zu retten gewesen und niedergebrannt.

Die Feuerwehren aus Rötha, Böhlen und Großdeuben konzentrierten sich darauf, den Brandherd zu löschen und das Wohnhaus vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Verletzte gab es keine.

Über die Brandursache ließ sich zunächst nur spekulieren. Die Kriminalpolizei wird die Brandstelle untersuchen.

Von André Neumann