Dass die Sächsische Bläserphilharmonie beim Bürgerfest des Bundespräsidenten vor Hunderten Gästen spielen durfte, Professor Thomas Clamor bezeichnet das als Ritterschlag. Der 55-Jährige, großer Worte unverdächtig, nennt das vergangene Jahrzehnt eine Erfolgsgeschichte für das Orchester – und sich selbst glücklich, als Chefdirigent maßgebliche Akzente gesetzt zu haben.

Gerade deshalb mischt sich Skepsis in seine Bilanz am Ende der Saison: „Ich mache mir große Sorgen um die Zukunft, denn wir dürfen nicht nachlassen, um den Erfolg zu gefährden.“ Wenn aber die eigenständigen Ensembles Sächsische Bläserphilharmonie und das Leipziger Symphonieorchester unter das Dach eines gemeinsamen Unternehmens gebracht würden, wäre das mindestens ein Rückschritt.

Seit einem Jahrzehnt arbeitet Professor Thomas Clamor mit der Sächsischen Bläserphilharmonie. Quelle: Bläserphilharmonie/Kern

Bläserphilharmonie auch international ein Begriff

„Die wichtigste Potenz, die wir haben, ist unsere künstlerische Qualität“, sagt Thomas Clamor, der ab 2009 mit der Bläserphilharmonie arbeitete und seit Jahresbeginn 2011 als ihr Chefdirigent fungiert. Das Orchester, das einzige professionelle zivile sinfonische Orchester der Republik in reiner Bläserbesetzung, habe deutlich an Reputation gewonnen.

Davon zeugten die Konzerte im Kulturraum südlich und nördlich der Messestadt, die Gastspiele, die bis nach Südamerika, Australien und China führten, die gefragten Reihen der Anrechtskonzerte in mehreren Städten, die musikpädagogischen Projekte mit Schulen und Kindereinrichtungen – und die international ausstrahlende Arbeit der Deutschen Bläserakademie, die eng mit dem Orchester verbunden ist.

Wandelkonzert im Kraftwerk Lippendorf mit der Sächsischen Bläserphilharmonie in der Rauchgasentschwefelungsgasse. Quelle: Jens Paul Taubert

Zeitgemäßes Kulturmanagement durch neue Leitung

„Was uns unglaublich nach vorn gebracht hat, ist der Geschäftsführer-Wechsel. Das Team um Gabriele Hegner sichert ein zeitgemäßes Kulturmanagement. Hier darf es keine Abstriche geben“, sagt Thomas Clamor. Die aber drohten, setze der Landkreis Leipzig seinen Plan um: „Wenn sich Frau Hegner um beide Orchester kümmern soll, wird das kaum funktionieren. Da muss vieles zwangsläufig auf der Strecke bleiben.“ Das könne niemand ernsthaft wollen. Der Versuch, beide Klangkörper zusammenzuführen, sei vor zwei Jahrzehnten schon einmal krachend gescheitert.

Aufführung der Kammeroper „Katharina von Bora“ im Lutherjahr am Original-Schauplatz in Nimbschen. Quelle: Thomas Kube

Bad Lausicker Stadtrat warnt vor übereilter Entscheidung

Der Bad Lausicker Stadtrat hatte sich Ende April nicht grundsätzlich gegen die Pläne des Landkreises gewendet, warnte aber vor Überstürzungen. Deshalb stimmte er nicht bereits der Gründung einer neuen gGmbH zu, sondern nur, eine solche Gründung zu prüfen. Immerhin trägt Bad Lausick als sogenannte Sitzgemeinde zur jährlichen Finanzierung bei. „Uns wurde versprochen, dass wir in die Entwicklungsprozesse involviert werden. Das ist bisher aber nicht ausreichend passiert“, beklagt Clamor. Die Entwürfe eines Gesellschaftervertrages kenne man nicht. Vertreter des Orchesters würden deshalb die nächsten Tage und Wochen nutzen, um mit vielen neu gewählten Kreisräten ins Gespräch zu kommen und Aufklärung zu leisten.

Wie das Leipziger Symphonieorchester wird die Sächsische Bläserphilharmonie über den Kulturraum gefördert. Erst Anfang des Jahres hatte Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange ( SPD) beiden Orchestern einen Bescheid über höhere Zuschüsse überbracht, so dass nach anderthalb Jahrzehnten des Verzichts die Gehälter der Musiker zumindest auf 94 beziehungsweise 75 Prozent des Tarifes steigen.

Darum habe man lange gekämpft; sie seien aber kein Geschenk, sondern „hart erarbeitetet“. Symbolhaft für die Konsolidierung der Bläserphilharmonie betrachtet der Chefdirigent auch die Arbeitsbedingungen: Als er 2011 begann, wurde im Leipziger „Schützenhof“ geprobt (“Das Klopfen der Schnitzel in der Küche gab den Takt vor!“); längst aber verfüge man mit dem Akademie-Neubau am Rand des Bad Lausicker Kurparks über ein hervorragendes Gebäude.

Gastspiel in Innsbruck setzt den Schlusspunkt

Mit dem traditionellen Gastspiel in der Kaiserlichen Hofburg in Innsbruck am 5. Juli endet für die Bläserphilharmonie die Saison. Die neue ist längst in Vorbereitung. An deren Ende steht das Jubiläumskonzert zum 70. Geburtstag des Rundfunk-Blasorchesters Leipzig, aus dem das Ensemble damals hervorging.

Die nächste Spielzeit Uraufführung eines für die Bläserphilharmonie komponierten Auftragswerkes von Professor Jörg Mainka Teilnahme am Sauerland-Festival Neue Anrechtsreihe in Bad Düben „Supervulkan“-Projekt mit dem Geopark Porphyrland; Uraufführung zur Musikmesse in Leipzig Weihnachtskonzerte Konzert zum internationalen Pastoral Day/Beethoven-Jubiläum Schülerkonzerte Konzerte „Notenschlüssel zur Integration“ Konzerte im Strafvollzug CD-Produktionen

