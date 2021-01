Christen von Grimma, Naunhof und Colditz im Kirchspiel Muldental vereint

Grimma/Naunhof/Colditz

44 Kirchen, 25 Gemeinden, drei Regionen – am 1. Januar wurde das Evangelisch-Lutherische Kirchspiel Muldental aus der Taufe gehoben. Dem Kirchenvorstand steht Susann Donner, Pfarrerin in Otterwisch, vor, die zur konstituierenden Sitzung des Gremiums das Vertrauen erhielt. Zu ihrem Stellvertreter wurde Bodo Tiedemann von der Kirchgemeinde Ammelshain gewählt. Mit dem Posten des Pfarramtsleiters ist Grimmas Pfarrer Torsten Merkel (59) betraut.

Das neue Kirchspiel Muldental besteht aus drei Regionen. Quelle: Kirche

Ursprünglich sollte der 26-köpfige Kirchenvorstand am 20. Januar in der Naunhofer Kirche eingesegnet werden und seine Arbeit aufnehmen. Wegen der Corona-Lage wurde die erste Sitzung jedoch in die große Grimmaer Frauenkirche verlegt und auf das feierliche Zeremoniell verzichtet, wenn auch Superintendent Jochen Kinder zum neuen Vorstand sprach. Der setzt sich aus 16 ehrenamtlichen Vertretern der Kirchgemeinden (die laut Kirchengesetz maximale Zahl) sowie den zehn Pfarrerinnen und Pfarrern zusammen.

Nächster Brocken ist der Haushalt für 2021

Personalfragen bestimmten die konstituierende Sitzung. So müssen die Arbeitsverträge sämtlicher Mitarbeiter auf das neue Kirchspiel übertragen werden. „Als nächstes wird uns der Haushalt für 2021 beschäftigten“, informiert die 47-jährige Vorsitzende des Kirchenvorstandes, die bei der Wahl keinen Gegenkandidaten hatte.

Die Besonderheit des Kirchspiels drückt sich in der Bildung der drei Regionen Grimma, Colditz und Naunhof aus, in denen die Pfarrer Markus Wendland (Nerchau), Dorothea Schanz (Großbothen) und Susann Donner (Otterwisch) federführend die inhaltliche Arbeit organisieren. Damit soll alles überschaubar bleiben – die Struktur zielt auf den Fortbestand lebendiger Kirchgemeinden.

Kirchliche Arbeit findet auf den drei Ebenen statt

2021 ist das Jahr der Orgel – welche musikalischen Schwerpunkte sind zu setzen? Wie können in der Region die Gottesdienste gestaltet werden? Welche Angebote sollen den Kindern und Jugendlichen unterbreitet werden? Diese und andere Fragen werden auf diesen drei Ebenen besprochen, erläutert Torsten Merkel. So stehe schon jetzt fest, dass in der Region Grimma am 27. Juni an der Klosterruine Nimbschen ein Open-Air-Gottesdienst veranstaltet wird.

Zentrale Verwaltung in Grimma – und zwei Außenstellen

Die Verwaltung des großen Kirchspiels, das rund 9300 Christen in 25 Kirchgemeinden zählt, konzentriert sich in Grimma (Pfarramt in der Mühlstraße 15). Außerdem wurden in den Pfarrhäusern Colditz und Naunhof Außenstellen gebildet. Während in Grimma Personal- und Finanzangelegenheiten über den Tisch gehen, konzentrieren sich die Mitarbeiter in Colditz auf Bau- und Kirchengeldsachen sowie die Mitarbeiter in Naunhof auf Pachtfragen. „Wir bauen auch eine zentrale Friedhofsverwaltung auf – bis hin zu rechtlichem Beistand“, erläutert Pfarramtsleiter Merkel. Immerhin sind im neuen Kirchspiel 43 Friedhöfe zu managen.

50 gottesdienstliche Stätten liegen im Kirchspiel Muldental

50 gottesdienstliche Stätten obliegen dem neuen Kirchspiel. Neben den 44 Kirchen sind das die Friedhofskirche in Grimma, vier weitere Friedhofskapellen und die Elisabethkapelle in Grimma. Die Substanz der Gebäude sei gut, so Merkel. Ob die Bedingungen in den Häusern immer heutigen Anforderungen entsprechen, stehe auf einem anderen Blatt. Anstehende Vorhaben, etwa eine neue Läuteordnung oder eine neue Heizung für ein Gotteshaus, werden in der jeweiligen Kirchgemeindevertretung besprochen. Beschließen muss sie letztlich der Kirchenvorstand.

„Wir haben uns viele Gedanken gemacht“, betont die Vorstandschefin. Jetzt müsse die Praxis zeigen, ob die Verwaltungsarbeit in der neuen Struktur und die Zusammenarbeit in den Regionen passt oder ob nachzusteuern ist. Donner betont, dass die Bildung des Kirchspiels nicht aufs Sparen ausgerichtet ist, sondern auf die engere Verzahnung und auf den Verbund der Mitarbeiter.

Wie Superintendent Jochen Kinder das neue Kirchspiel Muldental bewertet.

Von Frank Prenzel