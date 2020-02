Christoph Künzl ist jahrgangsbester Schlosser im HWK-Bezirk Leipzig

Grimma/Ziegenhain

In einer Ecke im Landkreis Meißen, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, gibt es eine winzige Grimmaer Kolonie. Kurioserweise direkt an der – kein Witz: Höfgener Straße. Dort hat das Technik Center Grimma eine seiner Niederlassungen. Vor den Werkstätten stehen Autos mit „GRM“-Kennzeichen und Schlosser Christoph Künzl (22) kennt Grimma wie seine Westentasche.

Der gebürtige Klingenthaler, der am Fuße des Aschbergs aufgewachsen ist, war Lehrling in Grimma. Quartier hatte er damals bei Familie Schuricht genommen – in Kaditzsch, unweit von Höfgen. „Schon verrückt, dass es hier bei Meißen, 50 Kilometer von Grimma entfernt, einen Ort gleichen Namens gibt“, lacht der hoch aufgeschossene Junge mit den großen, zupackenden Händen.

„Ich wollte was Handwerkliches lernen“

Nach dem Abi in seiner vogtländischen Heimat habe es ihn weder auf die Uni noch ins Büro gezogen: „Ich wollte was Handwerkliches lernen, an Autos basteln, mir die Hände schmutzig machen.“ Über seine Großmutter, die in Lommatzsch, Kreis Meißen, wohnt, sei der Kontakt zur Ziegenhainer Zweigstelle vom Technik Center Grimma zustande gekommen.

Ein Sechser im Lotto, findet der junge Mann. Während er regelmäßig zwei Wochen am Stück in Grimma den theoretischen Teil seiner Lehre hatte, bildete ihn das Technik Center in der Niederlassung praktisch aus. Öle wechseln, Räder nachziehen, Spur einstellen – Landmaschinenschlosser sei sein absoluter Traumberuf, schwärmt Christoph Künzl.

Als Jahrgangsbester geehrt

Nach bestandener Gesellenprüfung in Borsdorf ist er seit Anfang Februar vollwertiger Facharbeiter. Dass er von der Handwerkskammer als Jahrgangsbester geehrt wird, macht ihn stolz. Und auch seinen Vorgesetzten: „Bis Sommer läuft Christophs Probezeit – wir sind aber sicher, so einen zuverlässigen Kollegen auch darüber hinaus zu beschäftigen“, sagt Felix Wogawa.

„Was er macht, macht er akkurat. Vor allem, er sieht die Arbeit!“ Das sei in Zeiten des Fachkräftemangels nicht selbstverständlich, betont Wogawa. Fünf Schlosser und zwei Lehrlinge habe die Außenstelle. Weitere Niederlassungen besitzt das Technik Center Grimma in Nordsachsen, Brandenburg und bei Löbau. Die Zentrale befindet sich in Mutzschen.

In der Erntezeit muss es schnell gehen

Vom weltweit agierenden Landmaschinenhersteller Claas sei man so etwas wie eine Vertragswerkstatt, sagt Künzl. „Wir machen Traktoren und Mähdrescher fit für die Auslieferung, warten und reparieren sie – entweder in der Werkstatt oder auf dem Feld.“ Gerade in der Erntezeit müsse alles schnell gehen. „Da darfst du nicht auf die Uhr gucken“, so der Geselle.

Traktoren und Mähdrescher zu reparieren, sei nichts Altmodisches. Im Gegenteil: Die Kabine strotze nur so vor Hightech. „Statt Hebel gibt es Bildschirme, Schalter und Joysticks“, strahlt Künzl über beide Ohren. Er ist ein positiv Verrückter. Einer, der mit Freunden in Meißen auch nach Feierabend am liebsten an Autos schraubt und Mitglied der Feuerwehr ist.

Oma Renate ist ein Schatz

Er fühlt sich wohl in der Grimmaer Exklave mitten im Meißener Umland. In seine Heimat Klingenthal jedenfalls fahre er nur noch ganz selten. In der Lommatzscher Ecke habe er schließlich alles, was das Herz begehrt: Einen tollen Arbeitgeber, Kumpels, eine Freundin und nicht zuletzt Oma Renate. Die beherbergt den Glücklichen nicht nur – sie beköstigt ihn auch.

Von Haig Latchinian