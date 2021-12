Chronist von Großbuch wird Ehrenmitglied im Otterwischer Heimatverein

Otterwisch/Großbuch

„Es ist eine tolle Sache, wenn sich jemand allein so stark für die Gesellschaft einsetzt.“ Mit diesen Worten überreichte der Vorsitzende des Otterwischer Heimatvereins, Siegfried Müller, eine Urkunde an Karlheinz Herfurth, auf der dieser zum Ehrenmitglied ernannt wird. Dem 86-Jährigen ist die Heimatstube in der Großbucher Kirche und die Chronik des Dorfes zu verdanken.

„Es gab bei uns keine Überlegungen, der Beschluss wurde einstimmig gefällt“, erklärte Müller und fügte mit Augenzwinkern an: „Du bist jetzt unser 18. Mitglied. Zwar musst du keine Beiträge bezahlen; das erspart dir aber nicht, Einladungen zu unseren Versammlungen und Veranstaltungen zu erhalten. Du giltst für uns als immer gern gesehener Gast.“

Dass sich Herfurth jemals für Heimatgeschichte begeistern könnte, hätte er von sich selbst in jüngeren Jahren nie gedacht. Geboren auf dem Hof, der schon 400 Jahre der Familie gehörte, wurde er Landwirt. Nachdem Vater Martin 1960 gegen seinen Willen der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) beitreten musste, arbeitete der Sohn mit seiner Frau Irmgard in der 500er-Milchviehanlage von Otterwisch.

Interesse erweckt

1973 übernahm er das elterliche Gut und riss wenig später zwei alte Fachwerkgebäude ab. „Sie mussten vorher ausgeräumt werden, damals warf ich fast alles weg“, berichtet er. Manches brauchte er aber auch noch, denn zu Hause war individuelles Vieh zu versorgen. Durch Zufall bekam er im Otterwischer Pfarramt alte Kirchenbücher zu Gesicht, lieh sie sich aus und las nach Feierabend darin. Das Interesse für die Generationen vor ihm und sein Heimatdorf war erwacht.

Ende der 1970er-Jahre erhielt Herfurth eine Auszeichnungsreise nach Russland, Christel Hofmann vom Grimmaer Kulturbund leitete sie. „Wir verstanden uns gut, so wurde ich Mitglied im Kreisvorstand für Heimatgeschichte“, rekapituliert er. Während dieser Arbeit entdeckte er eine Urkunde aus dem Jahr 1285, die als Ersterwähnung Großbuchs gilt. Er regte an,1985 eine 700-Jahrfeier zu veranstalten.

Erste Publikation

Das ganze Dorf packte an, für eine Ausstellung in einer LPG-Halle steuerte Herfurth mehrere Exponate bei. Außerdem hielt er einen von drei Vorträgen zur Geschichte. Und er verfasste ein Faltblatt mit einem Text, der sich um die Historie Großbuchs von der Gründung bis 1985 drehte – der Grundstein seiner Ortschronik.

Schon diese Zeilen wurden dreimal korrigiert, bis sie erscheinen durften, weil nun Lenin und Honecker gebührend erwähnt waren. Eine Zensur, die Herfurth auch bei seinen späteren Schriften zu DDR-Zeiten erlebte. Er hielt fortan fest, was in Großbuch geschah.

Artikel für Rundblick und LVZ

Als er ab 1991 beim neu gegründeten Bauernverband in Grimma arbeitete, lernte er den Umgang mit dem Computer. Für die Heimatzeitschrift „Der Rundblick“ verfasste er mehrere Beiträge; ungezählt sind seine Artikel, die auf der Heimatseite der LVZ erschienen. Und noch heute ist in jedem Amtsblatt der Kommune eine Geschichte von ihm zu lesen.

Als sich Großbuch anschickte, 2010 sein 725-jähriges Jubiläum festlich zu begehen, räumten Karlheinz Herfurth und seine Tochter Silke Tautz eine Doppelgarage leer. Beide hängten Tafeln mit Texten und eigenen Fotos zur Dorfgeschichte auf. Dazu stellten sie landwirtschaftliche Geräte, die sie mittlerweile sammelten. „Die Ausstellung war sehr gut besucht“, erinnert sich der Rentner.

Heimatstube entsteht

Im Anschluss brauchte er die Garage jedoch wieder. Da bot es sich an, dass im Zuge der Elektrifizierung des Geläuts der Großbucher Kirche und damit der Sanierung des Turms in luftiger Höhe zwei schmucke Räume entstanden. Unter den Glocken sind nun die Tafeln von damals wie auch viele andere Exponate zum Beispiel aus der Bauernküche zu sehen. Ältestes Stück ist ein Andachtsbuch von 1682, das der Wermsdorfer Buchbindermeister Dieter Johst nach erfolgter Reparatur im Frühjahr Herfurth übergeben hatte.

Feste Öffnungszeiten gibt es nicht. „Wer hier rauf will, kann bei mir unter der Nummer 034345/9 13 87 anrufen“, wirbt der rüstige Rentner. Nachdem er im ersten Corona-Jahr nur eine Besuchergruppe begrüßen konnte, seien dieses Jahr zu seiner Freude ein paar mehr gekommen. Er weiß um deren Unterschiede.

Analoges Internet

„Die Älteren sind mir persönlich die liebsten, denn mit ihnen kann ich noch Erfahrungen austauschen. Leute in den mittleren Jahren wollen hier hauptsächlich etwas lesen. Und die Jüngeren raten mir, ich solle einfach für Recherchen ins Internet gehen“, sagt er und setzt nach: „Das funktioniert aber nicht, denn über unser Dorf in früheren Zeiten hat niemand etwas fürs Netz geschrieben.“ Das analoge Internet von Großbuch, das jederzeit befragt werden kann, heißt nun mal Karlheinz Herfurth.

Von Frank Pfeifer