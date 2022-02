Colditz: Anona verdoppelt Produktionsfläche und plant Neueinstellungen

Colditz

Auf dem Anona-Gelände am Colditzer Flurteil Eule beginnen umfangreiche Bauarbeiten. Konkret geht es laut dem Hersteller von Fitness- und Wellness-Nahrung sowie Nahrungsergänzungsmitteln um eine Verdoppelung der Produktions- und Lagerflächen im Werk 2 durch einen Anbau an die bestehenden Produktionshallen. Der zweigeschossige Erweiterungsbau wird nach Auskunft des größten Industriearbeitgebers im Landkreis das Werk im hinteren Teil in östlicher Richtung vergrößern. Zwischen der Gebäuderückwand und der Grundstücksgrenze bleibe ein etwa 60 Meter breiter Grünstreifen erhalten, der auch als Versickerungsfläche für Niederschläge dienen soll.

Klima- und Lärmschutz

Geplant ist zudem die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Hallendach. Der Sonnenstrom soll in erster Linie für die Produktion, Logistik und unternehmenseigene Elektromobilität Verwendung finden und wird an produktionsfreien Sonnentagen ins öffentliche Netz eingespeist.

Wie Anona mitteilt, sind bei der Gebäudeplanung Klima- und Lärmschutzaspekte berücksichtigt worden, wobei sich eine umfangreiche Dämmung auch positiv auf Lärmemissionen auswirke. Darüber hinaus würden im Werk ankommende Lkw an einer Rampe im Halleninneren des Erweiterungsbaus hinter geschlossenen Toren entladen. Zudem werde es weiter keinen Lkw-Verkehr zwischen 22 und 6 Uhr geben.

Neueinstellungen geplant

Als Fertigstellungstermin für den Rohbau benennt Anona das Jahresende, wobei alle Arbeiten werktags zwischen 7 und 18 Uhr stattfänden. An drei Tagen allerdings könnte es sich eventuell erforderlich machen, den Beton in den Nachtstunden zu glätten. Allerdings entstünden auch dabei keine Lkw-Bewegungen.

Ab Sommer nächsten Jahres soll mit erweiterter Kapazität produziert werden, wozu in einem ersten Schritt rund 20 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Produktion und Logistik entstehen werden. Weitere Neueinstellungen seien für die Folgejahre geplant.

Von Roger Dietze