Colditz

Am Montagmittag sind in der Wassergasse in Colditz ein Auto und ein Moped zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wollte der 69-jährige Autofahrer nach links auf ein Grundstück einbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Kleinkraftrad.

Dessen junger Fahrer (17) erlitt schwere Verletzungen und wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Gegen den 69-Jährigen wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Von lvz