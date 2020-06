Colditz: Birkenallee für Forst und Ausflügler hergerichtet

Colditz/Bad Lausick

Doch an Birken fehlt’s im Revier – um mit Altmeister Goethe zu sprechen: jedenfalls noch. Dass die Birkenallee, die den Colditzer Forst von der Bundesstraße 176 bis Leupahn durchmisst, ihrem ein Jahrhundert alten Namen wieder Ehre macht, dazu wurde jetzt der erste Schritt getan. Die einstige, seit der Wende gesperrte Straße wurde auf 1,8 Kilometern für Forstfahrzeuge und Erholungssuchende ausgebaut. Fortsetzung folgt, auch die Neupflanzung von Birken ist vorgesehen.

„Herzensangelegenheit der Colditzer“

Von einer „Herzensangelegenheit der Colditzer“ sprach Robert Zillmann, parteiloser Bürgermeister der Muldestadt, am Donnerstag beim Ortstermin an Schneise drei. „Das ist ein Sechser im Lotto, auch wenn es Bedenken gab im Stadtrat.“ Die Kommune hätte es nie geschafft, den so beliebten wie ramponierten Weg wieder herzurichten. Ein Weg, auf dem – daran erinnerte Revierförsterin Barbara Kotschmar mit Augenzwinkern – einst viele auf dem Moped oder im Trabant erste Fahrversuche unternahmen, illegal selbstredend.

Anzeige

Stürme verzögerten den Ausbau

Das ist Geschichte, die Straße als solche entwidmet. Löchriger Asphalt ist einer sandgeschlämmten Schotterdecke gewichen. Rund 90 000 Euro investierte der Staatsbetrieb Sachsenforst in die Instandsetzung, die in Zusammenwirken mit Landkreis Leipzig und der Stadt gelang. Schon 2018 geplant, bescherten die verheerenden Stürme Herwart und vor allem Friederike den Forstleuten plötzlich ganz andere Sorgen. Über die Birkenallee wurden zehntausende Festmeter Sturmholz abgefahren. Im Februar 2020 aber wurde der Wegebau in drei Wochen realisiert. Die Trasse wurde breiter, die in die Jahre gekommenen Birken, meist vertrocknet, wurden gefällt.

Weitere LVZ+ Artikel

Weitere Wege kommen 2020 noch dran

„Natürlich werden wieder Birken die Allee säumen“, sagt Forstdirektor Andreas Padberg. Die neuen würden nicht so nah an die „zentrale Erschließungslinie des Colditzer Forstes“ gesetzt. Außerdem pflanze man wegbegleitend Hecken. Die wegen Corona vertagte große Pflanzaktion im Frühjahr, zu der sich bereits ein halbes Hundert Colditzer, aber auch viele andere Menschen aus der Region und sogar aus Leipzig angemeldet hatten, soll dazu im Herbst genutzt werden. Der Staatsbetrieb plant außerdem in diesem Jahr, weitere bei Wanderern und Radfahrern beliebte Verbindungen im Bereich von Parthenquelle und Cottaplatz, Altteich und Kohlbachtal instand zu setzen. Die verbleibenden 1,6 Kilometer Birkenallee geht man mittelfristig an.

Von Ekkehard Schulreich