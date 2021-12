„Colditz“-Darsteller Jack Hedley ist tot

Colditz/London

Jack Hedley ist tot. Wie die britische Tageszeitung „The Times“ meldet, ist der Schauspieler im Alter von 92 Jahren gestorben. Weltweit bekannt wurde der Brite durch den Agenten-Thriller „James Bond – In tödlicher Mission“, in dem er an der Seite von Roger Moore zu sehen war.

28 Folgen in zwei Staffeln

Doch nicht nur als „Bond“-Star brachte es Hedley zu Berühmtheit. Er wirkte auch in der Serie „Colditz“ mit, die zwischen 1972 und 1974 in der BBC ausgestrahlt wurde. Insgesamt handelte es sich um 28 Folgen in zwei Staffeln. Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten, die Major Pat Reid in seinem Buch „The Colditz Story“ verarbeitete.

Es geht um die Fluchten alliierter Offiziere aus dem über Colditz thronenden Schloss, das im Zweiten Weltkrieg als Hochsicherheits-Gefängnis diente. Pat Reid, in der Serie heißt er Pat Grant, ist der Kopf aller Ausbruchsversuche. Vom obersten britischen Offizier im Lager, Lieutenant Colonel John Preston, wurde er zum „Escape Officer“ (Ausbruchs-Offizier) ernannt.

Jack Hedley als John Preston

Jack Hedley spielte in der Serie jenen John Preston, den SBO, Senior British Officer. Er war für seine Landsleute verantwortlich, sollte unter den Offizieren für Ruhe und Ordnung sorgen. Zudem fungierte er als Ansprechpartner des deutschen Lagerkommandanten. In Wahrheit bündelte und koordinierte er im Hintergrund diverse Fluchtpläne.

Hedley kam am 28. Oktober 1930 in London zur Welt. Seine Filmkarriere startete er in den Fünfzigerjahren. Die Sechziger gelten als seine produktivste Zeit. Auf dem Bildschirm war er unter anderem in der Serie „The World of Tim Frazer“ zu erleben. Er wirkte auch am Klassiker „Lawrence von Arabien“ mit. Hedleys wohl spektakulärster Auftritt mit „Agent 007“ folgte 1981.

Von Haig Latchinian