Colditz: Gebäude der „Alten Brauerei“ wird gesichert

Colditz

Am Colditzer Markplatz tickt seit längerer Zeit eine Zeitbombe in Gestalt der Alten Brauerei. Der zum Zentrum der Schlossstadt ausgerichtete Teil des ebenso altehrwürdigen wie maroden Gemäuers ist derzeit nur notdürftig gesichert, um Passanten vor herabstürzenden Ziegeln und Gebäudeteilen zu schützen.

Um eine nachhaltige Verbesserung der Situation zu erreichen, hatte die Stadt ein Sicherungsgutachten in Auftrag gegeben. Dieses ergab, dass das Gebäude erheblich geschädigt ist und Sicherungskosten von rund 1,2 Millionen Euro vonnöten seien. „Diese Summe ist für uns nicht zu stemmen, zumal damit auch keinerlei Nutzungsaufnahme verbunden ist“, so Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos). Deshalb werde man sich vorerst auf das Machbare und absolut Notwendige konzentrieren. „Dies bedeutet, dass wir in diesem Jahr die Dachfläche und die Giebel an der Westseite des Gebäudes sichern lassen werden“, so der Rathauschef.

400 000 Euro Kosten

Die Kosten allein für diese Maßnahme würden auf rund 400 000 Euro geschätzt, die jedoch nicht zu Lasten des städtischen Haushalts gingen. „Es ist uns vielmehr gelungen, Fördermittel aus dem Städtebauprogramm des Bundes und des Landes Sachsen sowie solche des Landesamtes für Denkmalpflege zu beschaffen“, nennt Zillmann Details. Unter Einsatz dieser Gelder werde man erreichen, dass die Gefahr für die Anlieger beseitigt, der Verfall des Gebäudes gestoppt sowie eine gute Ausgangsbasis für dessen Entwicklung und die des gesamten „Brauerei-Areals“ geschaffen werde.

Wie berichtet, will die Schlossstadt diese Entwicklung gemeinsam mit dem Institut für Kommunikation gGmbH (LEIIK) in Angriff nehmen, mit dem im Rahmen einer der letzten Stadtratssitzungen eine entsprechende Kooperationsvereinbarung geschlossen worden war. Das Leipziger Institut, das am Freitag zu einem ersten Workshop zur Alten Brauerei eingeladen hatte, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der demographischen Entwicklung und dem Strukturwandel im ländlichen Raum. Dabei liegt laut dem Colditzer Bürgermeister ein Hauptaugenmerk auf dem Heben von Potenzialen, um sie etwa für die Kreativwirtschaft weiterzuentwickeln.

Von Roger Dietze