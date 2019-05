Colditz

Ein 34 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Colditz schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Mann nach ersten Polizeiangaben am Dienstag gegen 18.30 Uhr beim Abbiegen übersehen. Der 86-jährige Ford-Fahrer war zuvor auf der Rochlitzer Straße unterwegs gewesen und hatte in die Straße Hohle einbiegen wollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer.

Dieser stürzte und verletzte sich schwer. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Pkw-Fahrer sowie ein Beifahrer erlitten einen Schock. Auch sie mussten in eine Klinik gebracht werden.

Von sag