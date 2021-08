Colditz: Rückbau der Furtwegbrücke beginnt

Colditz

Bei der Sanierung der Furtwegbrücke in Colditz wird der Baufortschritt in den kommenden Tagen auch für Laien sichtbar sein. „Sobald der Statiker grünes Licht gibt, kann der Rückbau der Brücke beginnen. Die Brücke wird dann mit einer großen Seilwinde in Richtung Kreisverkehr gezogen und segmentweise abgeschnitten. Wenn alles nach Plan läuft, sollen dann pro Tag zwölf Meter geschafft werden. Diese Segmente werden dann in drei einzelne Teile geschnitten und zur Entsorgung nach Espe abtransportiert“, sagt die Colditzer Bauamtsleiterin Kathleen Kunz.

Somit wird über der Zwickauer Mulde in wenigen Wochen ein großes Loch klaffen. Doch laut Kathleen Kunz soll dieser Zustand nicht lang anhalten. Die Bauamtsleiterin war kürzlich selbst in Calbe (Sachsen-Anhalt) vor Ort, wo die Brückenteile durch einen Subunternehmer der Zwickauer Sonderstahlbau GmbH zusammengeschweißt werden. „In Zwickau wurden die Teile geschnitten und gefertigt und anschließend nach Calbe transportiert. Wenn sie dann dort zusammengeschweißt sind, kommen sechs einzelne Stahlteile, wovon das schwerste 60 Tonnen wiegt, direkt nach Colditz.“ Ende Oktober könnte demnach das erste Teilstück der Furtwegbrücke angebracht werden, so Kunz. Für die Anfahrt nutzen die Schwerlasttransporte dann die momentane Umleitungsstraße zum Magmalor-Areal.

Sobald die neue Brückenkonstruktion steht, dauert es allerdings noch bis mindestens in das nächste Frühjahr, dass die Brücke zugänglich ist. „Nachdem die Stahlträger angebracht sind, erfolgt die Betonage, gefolgt von der Asphaltdecke, Fahrbahnmarkierungen und dem Geländer“, erläutert Kathleen Kunz die Planungen bis ins nächste Jahr hinein. Vorab müssen die Hohlkästen nach Montage der einzelnen sechs Elemente sich noch einer Dichtheitsprüfung unterziehen.

Die Vorarbeiten unter der Zwickauer Mulde sind indes abgeschlossen. Dort wurden in den vergangenen Monaten eine Trinkwasser- und eine Stromleitung verlegt. Das gesamte Projekt kostet fast fünf Millionen Euro. Allein die Planungskosten sind mit rund einer Million Euro ein nicht zu unterschätzender Posten, so die Bauamtsleiterin. Allerdings müsse die Sanierung im Spätsommer 2022 abgeschlossen sein, um den Zeitraum für die Fördermittel nicht zu überschreiten. „Wir sind dazu im engen Austausch mit allen Entscheidungsträgern“, so Kunz.

Von rose