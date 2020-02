Schon wieder: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Colditz

Colditz

Ein lauter Knall hat am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr vermutlich so einige Colditzer aufgeschreckt. Der Grund: Unbekannte sprengten am Topfmarkt einen Zigarettenautomaten in die Luft und stahlen die darin befindlichen Zigaretten und das Bargeld. Womit die Täter den Automaten sprengten, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Bereits der dritte Fall in Colditz innerhalb von vier Wochen

Es ist bereits der dritte Vorfall innerhalb von wenigen Wochen allein in Colditz, erst in der Collmener Straße und dann in der Waldstraße, nun am Topfmarkt. Und auch sonst knallte es im Kreis Leipzig im Januar und Februar häufiger. Im Fokus haben die Täter Zigarettenautomaten sowie Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn. Der Schaden, den sie dabei anrichten, ist für die Unternehmen dabei immer größer als die Beute.

In den vergangenen Jahren hat die Anzahl der Delikte zugenommen, informiert die Polizeidirektion Leipzig. Vergangenes Jahr waren es in Leipzig, dem Kreis Leipzig sowie dem Kreis Nordsachsen insgesamt 23 Automatensprengungen. In diesem Jahr zählt die Polizei bereits in den ersten beiden Monaten 21 solcher Delikte. Ob man hinter den Vorfällen im Landkreis den selben Täter oder eine Gruppe vermutet, dazu möchte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen, so ein Polizeisprecher.

Der Versuch, Automaten zu sprengen, kann tödlich enden

In den meisten Fällen ermittelt die Polizei wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr sind laut Polizei durchaus möglich. Außerdem können die Explosionen für Außenstehende und die Diebe selbst lebensgefährlich sein. Zum einen, weil die Böller, meist illegale Fabrikate aus dem Ausland, eine gewaltige Sprengkraft entwickeln. Aber auch aus einem anderen Grund: Vor zwei Jahren starb ein 19-Jähriger in Halle bei dem Versuch, einen Fahrkartenautomaten aufzusprengen. Er wurde von einem umherfliegenden Trümmerteil tödlich am Kopf verletzt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt in Colditz geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666, zu melden.

Von hem