Colditz

„Ich denke, da kommt eine Herausforderung auf unsere Stadt zu“, sagt Hauptamtsleiter Benjamin Loeper. Montagfrüh wird Colditz für den Durchgangsverkehr dicht gemacht, weil während der Sommerferien beide Kreisverkehre der Bundesstraße 176 saniert werden sollen. Für Auswärtige gilt eine lange Umleitungsstrecke.

Sie führt laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) von Grimma über die Staatsstraße 11 nach Bad Lausick und von dort weiter über die S 49 und B 7 nach Rochlitz. Von dort aus geht’s über die B 175 zum Harthaer Kreuz. Die selben Verkehrsadern sollen die Motorisierten auch in der entgegengesetzten Richtung nutzen.

Appell an alle Autofahrer

Lastwagen mit einem Gewicht von über 7,5 Tonnen bleibt keine Wahl, denn für sie sind die kürzeren Umleitungen durchs Colditzer Stadtzentrum, die zusätzlich ausgeschildert wurden, tabu. „Wir wollen schließlich nicht die Fahrbahnen der Kreisverkehre erneuern und gleichzeitig unsere anderen Straßen ruinieren lassen“, erläutert Loeper. Er ruft aber auch die auswärtigen Besitzer normaler Autos dazu auf, Colditz auf der ausgewiesenen Route großräumig zu umfahren. „Ansonsten könnte es zu Engpässen und Wartezeiten in der Innenstadt kommen“, warnt er und bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, „dass sich alles einpendelt, wenn sich jeder an die neue Situation gewöhnt hat.“

Vorsicht auf kürzeren Umleitungen

Die kleineren Umleitungsstrecken sollten aus Loepers Sicht in erster Linie Anliegern, in der Nähe wohnenden und in Colditz arbeitenden Menschen vorbehalten sein. Aus Richtung Grimma biegen die Kraftfahrer von der Wassergasse (B 176) nach links in die Schulstraße ab und gelangen über den Sophienplatz und die Sophienstraße zur Schützenstraße (B 176). Teile der Route werden Einbahnstraßen sein.

In der Gegenrichtung geht’s von der Dresdner Straße (B 176) rechts ab in die Töpfergasse und im weiteren Verlauf über den Baderberg und die Badergasse zur Wassergasse (B 176). Auf dieser Strecke gilt besondere Vorsicht, denn gewohnte Einbahnstraßen werden entgegen der bisherigen Richtung ausgewiesen.

Vorübergehende Behelfsstraße angelegt

Auch für weitere Bereiche im Umfeld der Baustelle kündigt die Stadtverwaltung Einschränkungen an. So erfolgt ab der Bushaltestelle am Sportplatz die Zufahrt zum Furtweg über eine 90 Meter lange Behelfsstraße, die nach Beendigung der Arbeiten abgerissen wird. Die Lastauer Straße wird nach der Zufahrt zum Tennisplatz gesperrt. Anlieger und Besucher des Albertplatzes, der Tennisanlage und des Hintereinganges des Friedhofes können nur aus Richtung Lastau zufahren.

Kosten in Höhe von 600 000 Euro

Zur Sanierung der Kreisverkehre sieht sich das Lasuv wegen vorhandener Schäden an Borden, Pflasterbereichen und im Asphaltbelag veranlasst. Laut Sprecherin Isabel Siebert werden auch die Ein- und Ausfahrtsbereiche in Schuss gebracht. „Des Weiteren sollen vorhandene Aufsätze der Straßenabläufe erneuert und in der Nicolaistraße in zwei abflussschwachen Bereichen neue Straßenabläufe gesetzt werden“, informiert sie auf Anfrage. „Nach Abschluss der Bauarbeiten erhalten die Erneuerungsabschnitte die erforderliche Markierung, Beschilderung und Ausstattung.“

Bis Mitte August will das Lasuv das Bauvorhaben abschließen, so dass mit Ferienende der Verkehr wieder auf der B 176 durch Colditz rollen kann. Die Gesamtkosten beziffert die Behörde auf rund 600 000 Euro, finanziert vom Bund.

Von Frank Pfeifer