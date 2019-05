Colditz

Drei tolle Tage stehen Colditz ins Haus. Zum 25. Mal feiert die Stadt ihr Birkenfest, aus gegebenen Anlass etwas größer. „Diesmal bespielen wir am Sonnabend die kleine Bühne komplett, was es in diesem Umfang bislang nicht gab“, kündigt Kulturbeauftragte Katja Meyer an.

Birkenkönigin Sandy wird das Fest am Freitagabend, 19.30 Uhr, gemeinsam mit Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) auf dem Sophienplatz eröffnen, wo die große Bühne steht, die an allen drei Tagen jede Menge Musik, Tanz und Show bietet. Rock ’n’ Roll und Discobeats machen zum Auftakt die Nacht zum Tage.

Show und Unterhaltung in der Colditzer Altstadt

Auf dem Colditzer Markt steppt während des Birkenfestes der Bär. Quelle: fsw-Drohne

Am Sonnabend startet die Sause, die wieder einmal die Stadt und das Weinhaus Till organisiert haben, 11 Uhr. Im Stundentakt, mitunter auch schneller, wechseln die Akteure auf der Sophienplatz-Bühne. Konzerte geben die Musikschule Fröhlich, die Happy-Junior-Band, die Musikschule Muldental sowie die Bands The Road Brothers und Radionation. Nach einer Modenschau zeigen Sophienschüler eine Breakdance-Show. Das Jugendcenter Colditz will mit Jump Style begeistern. „Vergangenes Jahr waren das drei Leute, diesmal kommen schon 15“, verrät Meyer, die damit eine noch imposantere Aufführung erwartet.

Colditz vergibt Ehrenamtspreise

Geheim hält sie hingegen, welche verdiente Colditzer dieses Jahr die Ehrenamtspreise der Stadt verliehen bekommen. „Es werden fünf sein“, lässt sie sich lediglich entlocken. Wer mehr wissen will, muss 16 Uhr auf dem Sophienplatz stehen.

Das Programm zum 25. Birkenfest in Colditz 2019 Quelle: Stadt Colditz

Auf der kleinen Bühne links neben der Sophienschule spielen Radioreitler, Thomas Tänzer, die Musikfreunde Colditz und das Duo Wolluz aus Errln, ein Urgestein beim Birkenfest. Dass sich die lokale Musikszene weiter vergrößert, beweisen die jungen Frauen und Männer von Mix up, die zu ihrem ersten vertraglichen Auftritt A cappella ankündigen.

Besucher können Wünsche äußern

Rund um diese Bühne gibt’s zahlreiche Angebote für Klein und Groß. Flohmarkt, Kinderschminken, Bastelstraße und Bücherbasar warten auf Interessierte. Erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert sich das Kinder- und Jugendparlament der Stadt, das Postkarten ausgibt, auf denen sich junge Besucher wünschen können, was mit den 3000 Euro geschehen soll, die dem Parlament für dieses Jahr zur Verfügung stehen.

Gleich nebenan befindet sich der Infostand zur Leitbilddiskussion „Colditz 2035“. Auch dort sind Ideen gefragt; jeder kann somit mitwirken, wie die Stadt in Zukunft aussehen soll. „Wir hoffen, dass sich viele beteiligen“, sagt Meyer.

Höhenfeuerwerk wahrscheinlich

Politik zum Anfassen verspricht ein Verein, der im Superwahljahr auf spielerische Weise die Bedeutung des Wählens erklären will. „Wir kombinieren Spaß, Wissen und Demokratie. Unabhängig, überparteilich, unterhaltsam“, heißt es von dort.

Mit Einbruch der Dunkelheit soll ein Feuerwerk die Altstadtkulisse verzaubern. „Nach der Dürre hat es geregnet; wir sind optimistisch, es entzünden zu können“, sagt Katja Meyer.

Mehr als im Programmflyer

Mit einem ökumenischen Gottesdienst, zu dem Gospelmusik erklingt, beginnt das Sonntagsprogramm auf dem Sophienplatz. Colditzer Liedertafel, Black and White Band, Tanzteam Eternity, Rock ’n’ Roll Club Caddy und die Unkomplizierten sorgen für Unterhaltung. Mit dabei ist auch der Turnverein Colditz – nach dessen Wild Cats laden die Frauen zum Aroha-Fitness-Mitmachprogramm, das im offiziellen Flyer nicht ausgewiesen ist. 2500 Euro Spendengeld, das beim Colditzer Stundenlauf im vergangenen Oktober eingenommen worden war, werden öffentliche an soziale Einrichtungen in der Stadt verteilt. Wie jedes Jahr treffen sich die Fans von Oldtimern an der Getränkeoase.

Straßensperrungen beachten

Geöffnet hat das Schloss von Freitag bis Sonntag, täglich offeriert es drei Führungen. Ordnungsamtsleiter Silvio Gleffe bittet Autofahrer, die Parkplätze Albertplatz, Marktplatz, Wassergasse und Nikolaistraße zu benutzen und die Sperrungen von Sophienplatz, unterer Sophienstraße, Schulstraße und Pestalozzistraße zu beachten. „Wer aus Richtung Grimma kommt, sollte wegen der Vollsperrung der Bundesstraße 107 die Umleitung über Bad Lausitz fahren“, rät er.

Birkensaft gibt Fest den Namen

Den Namen hatte das Fest erhalten, weil von 1956 bis 1999 im Colditzer Forst Birkensaft gewonnen wurde. Kurz vor dem Laubaustrieb im Frühling wurden die Birken im Stammfußbereich angebohrt, pro Baum ließen sich fünf bis 15 Liter Saft abzapfen. Seinen Einsatz fand dieser in der Kosmetikindustrie. In Rekordjahren kamen 120 000 Liter zusammen.

Von Frank Pfeifer