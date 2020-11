Colditz hat S-Bahn im Blick und prüft Drehscheibe für Busse am Bahnhof

Colditz

Colditz ist weiter auf der Suche nach einem neuen Umsteigepunkt im Busverkehr. Wegen der Gefahr für Kinder und Jugendliche beim Ein-, Aus- und Umsteigen an der Bushaltestelle, die sich derzeit an der viel befahrenen B 176 liegt, wurde ein Architekturbüro beauftragt, alternative Standorte zu eruieren. Es soll möglichst zentral eine sogenannte Verknüpfungsstelle geschaffen werden, an dem Nutzer des Nahverkehrs Fahrzeuge sicher verlassen und besteigen und zwischen ihnen wechseln können.

Riesige Planungsrunde mit Abstimmungsbedarf

Mitte Oktober fand eine Besprechung aller am Findungsprozess beteiligten Behörden und Verkehrsunternehmen statt. An dieser nahmen neben der Stadt, dem Landkreis, dem Straßenverkehrsamt sowie dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr auch die Polizei, die Untere Wasserbehörde, der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig sowie die beiden ÖPNV-Dienstleiter RegionalBus Leipzig und RegioBus Mittelsachsen teil. Allein schon an dieser illustren Runde ist die Komplexität der Angelegenheit ablesbar, in der noch keine finale Entscheidung getroffen wurde. „Alle in Frage kommenden und untersuchten Standorte bringen Konfliktpotenziale mit sich, weshalb noch keine Vorzugsvariante abgeleitet werden konnte“, fasst Colditz’ Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) den Stand der Dinge zusammen.

Anzeige

Vier Varianten geprüft und zurückgestellt

Wie berichtet, haben sich vier Varianten herauskristallisiert. Bei zwei von diesen, die leicht voneinander abweichen, handelt es sich um die Freifläche östlich der Wassergasse, bei einer weiteren um ein westlich davon gelegenes Areal im Muldevorland, und eine vierte favorisiert den Sportplatz als mögliche Fläche. Vorteil dieser letzteren wäre, dass kein Anschluss an die Bundesstraße vonnöten sei, da die Zufahrt über den Furtweg erfolgen könnte, und dass ebenso wie bei der dritten Variante kein Grunderwerb erforderlich wäre.

Ein Nachteil ist aber allen vier Varianten gemein: Sie liegen nicht nah genug am Colditzer Bahnhof. „Zu bedenken bei der Sache gilt es nämlich, dass sich die Stadt intensiv um den Anschluss an das Mitteldeutsche S-Bahn-Netz bemüht und dieses Vorhaben aufgrund unserer Bemühungen auch explizit Eingang in den Koalitionsvertrag der sächsischen Staatsregierung gefunden hat“, erläutert Zillmann. Deshalb wäre im Fall der Reaktivierung der Muldentalbahn der Bahnhofsbereich der sinnvollste Standort für eine solche Verknüpfungsstelle. „Er ist aber bislang noch nicht beziehungsweise nur flüchtig geprüft worden“, gibt der Stadtchef zu bedenken.

Freistaat lässt Entscheidung zum Anschluss ans S-Bahn-Netz offen

Da die Entscheidung zur Reaktivierung der Muldentalbahn seitens des verantwortlichen Staatsministeriums für Wirtschaft und Verkehr noch nicht abschließend getroffen worden sei, haben sich laut dem Colditzer Bürgermeister die Beteiligten auf eine Verschiebung der Variantenfindung um eineinhalb bis zwei Jahre verständigt. „Parallel dazu wird der Standort am Bahnhof intensiv geprüft“, so Zillmann. Unter anderem müsse hierbei eine Abstimmung mit dem Bahnverkehr erfolgen sowie die Bustaktung bei geschlossenen Bahnschranken und die Einbindung des Schülerverkehrs, welcher auch bei dieser Variante zentrumsnah ankommen solle, einer genauen Betrachtung unterzogen werden.

Von Roger Dietze