Colditz kann mit einer halben Million Euro für konkrete Projekte planen

Colditz

Es dürfte „Kohle“ sein, die ausnahmsweise sogar mal nachhaltig ist: Um in Colditz das gesellschaftliche Miteinander weiter anzufachen, überweist die Sächsische Aufbaubank innerhalb von fünf Jahren rund 470 000 Euro an Colditz. Damit gehört der Ort zu landesweit 36 Kommunen, die aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert werden. Nach Auskunft von Hauptamtsleiter Benjamin Loeper fließt das Geld von 2017 bis 2022 jährlich portioniert.

„ Colditz vereint“ – so sind sämtliche, vom Innenministerium geprüfte Projekte überschrieben. „Keine Papiertiger“, betont Katja Meyer, die Frau für Kultur in der Stadt. Mit Erfolg schmiedet sie an einem Bündnis der Vereine und Initiativen. Am vierteljährlich einberufenen Stammtisch lernen sich die Gruppen kennen, stimmen ihre Aktionen ab und präsentieren sich: „So geschehen im Spätsommer. 25 Vereine gestalteten einen Info-Tag mit eigenem Bühnenprogramm.“

Tag der Vereine wurde voller Erfolg

Im Vorfeld hätten Vereine mehrfach Nachwuchssorgen signalisiert, so Meyer: „Dabei wurde uns schnell klar, dass jeder Verein ,Nachwuchs’ anders definiert. Beispielsweise meinen die Sportvereine damit Kinder, Städtepartnerschaft oder Heimatvereine verstehen darunter eher Erwachsene.“ Der gemeinsame Tag der Vereine sei ein Volltreffer gewesen und soll nun alle zwei Jahre organisiert werden.

Andreas Röding schimpft sich Stadtteilmanager. Für eine Kleinstadt wie Colditz missverständlich. Eigentlich müsste er Teilhabe-Manager heißen. Als solcher koordiniert er alle Projekte von „ Colditz vereint“ inhaltlich. Und: Er kümmert sich schon jetzt um die Beantragung von EU-Geldern über 2022 hinaus. Dabei hält er engen Kontakt zum Bildungs- und Sozialwerk Muldental (BSW), das als Projektträger auftritt.

Kinder sind Hauptnutznießer der Projekte

„Nur“ eine halbe Million und dennoch voller Nutzen: Laut Ronny Kriz vom BSW kommen die Gelder aus Brüssel direkt bei den Leuten vor Ort an. So widmet sich Sozialarbeiterin Christin Gruhle an der Sophienschule nach dem Unterricht ganz individuell den Mädchen und Jungen. Jona Krause und Wolfgang Heidrich wecken in der Bibliothek bei Vorschulkindern die Leselust. „Im Februar starten wir mit der Feuerwehr unser neues Projekt ,Rotstifte’“, so Kriz.

Dabei wollen Lisa Schwarzer und Mareike Linke die Übergangsphase vom Klein- zum Schulkind möglichst spielerisch gestalten. Die Teilnahme für die Fünf- bis Achtjährigen ist kostenlos, freiwillig und könne jederzeit beendet werden. Bereits in der nächsten Woche erlebt das Projekt „Jobcoach“ seinen Auftakt. Dabei möchten Fabian Wenzel und seine Mitstreiter vor allem Langzeitarbeitslosen helfen.

Taler fallen nicht vom Himmel

Einen Tipp hat Kulturbeauftragte Meyer noch: Am 29. Januar, 19 Uhr, gibt es den nächsten Vereinsstammtisch – diesmal in Hohnbach. Dabei soll es um die Veranstaltungstermine für 2020 gehen. Man wolle die Vereine nicht nur schön reden, sondern sie auch wirklich stärken, so Meyer. Bei der Anleitung von Schatzmeistern zu Fragen der Antragstellung konnte im Vorjahr Claudia Vater als Referentin gewonnen werden. Titel: „Taler fallen nicht vom Himmel“.

Von Haig Latchinian