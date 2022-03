Colditz strickt Netzwerk für Ukrainehilfe

Colditz

In Colditz formiert sich ein Netzwerk für die in der Schlossstadt erwarteten Ukraineflüchtlinge. Einem ersten in der Vorwoche vom Bildungs- und Sozialwerk Muldental initiierten Helfertreffen wohnten BSW-Mitarbeiter Ronny Kriz zufolge rund 30 Personen bei.

„Und zwar sowohl Rentner als auch Berufstätige“, so der Bereichsleiter Querschnittsaufgaben.  In der ersten Runde sei über mögliche Partnerschaften für die Flüchtlinge gesprochen worden, ebenso über Alltagsbegleitungen, Kinderbetreuungen und Sprachangebote.

Möbel dringend gesucht

„Derzeit besitzt aber die Möblierung der reichlich 30 Colditzer Flüchtlingswohnungen oberste Priorität“, so Kritz. Diesem zufolge ist am vergangenen Samstag mit Unterstützung der Fußballer von Medizin Zschadraß sowie Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren eine der Wohnungen komplett eingeräumt worden. „Was jetzt an erster Stelle dringend benötigt wird, sind Möbel“, rührt Kriz die Werbetrommel.

Wie berichtet, hat die Stadt Colditz eigens dafür eine zentrale Annahmestelle im alten Nettomarkt in der Leisniger Straße eingerichtet, die von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Nächstes Helfertreffen am Donnerstag

Wem es an Transportmöglichkeiten ermangelt, findet unter der von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr erreichbaren Telefonnummer 0159/06768454 oder per Mail an info@colditz.de Unterstützung.

Das nächste Colditzer Helfertreffen findet am Donnerstag, 24. März, um 17.30 Uhr erneut im Bürgercenter am Wettiner Ring statt. Für Anregungen und Fragen ist eine E-Mail-Adresse eingerichtet worden: ukraine.colditz@bsw-muldental.de

Von Roger Dietze