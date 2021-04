Colditz und Rochlitz initiieren Unterschriftensammlung für die Muldentalbahn

Colditz/Rochlitz

Colditz und Rochlitz haben weitere Signalanlagen auf grün für die Reaktivierung der Muldentalbahn gestellt: Am Dienstag gaben die Bürgermeister der beiden Mulde-Kommunen, Robert Zillmann und Frank Dehne (beide parteilos), den Startschuss für das Sammeln von Unterschriften in der Bürgerschaft.

Wie berichtet, hatte Ende vergangenen Jahres Landrat Henry Graichen (CDU) zu einem ersten Lenkungsgruppentreffen für das Verkehrsprojekt eingeladen, an dem neben den beiden Stadtoberhäuptern auch Vertreter der Landkreise Leipzig und Mittelsachsen, des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) sowie der sächsischen Staatsregierung teilnahmen.

Konzept wird erarbeitet

Im Ergebnis wurde ein Beschluss zur Erarbeitung eines betrieblich-technischen Konzeptes gefasst, auf dessen Grundlage die Investitionskosten detailliert erfasst und der Verkehr auf der knapp 20 Kilometer langen Strecke simuliert werden kann. Parallel zu den Bemühungen der diversen politischen Gremien ist auch die Deutsche Bahn dabei, ihre stillgelegten Strecken hinsichtlich einer möglichen Reaktivierung zu untersuchen.

Dem Unternehmen zufolge umfasst dabei die gemeinsame Liste der „Allianz pro Schiene“ und des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen über 300 Reaktivierungsvorschläge aus Politik und Verbänden. Seit zwei Jahren werde intensiv an einem Portfolio möglicher Streckenreaktivierungen gearbeitet, welches als Gesamtplan in diesem Jahr vorgestellt werden solle.

Mit Rückenwind aus der Bürgerschaft: Hermann Schmidt war der erste Colditzer, der sich im Edeka-Markt in die Unterschriftenlisten eintrug. Quelle: Roger Dietze

Rückhalt aus der Bürgerschaft

Weil man in den Rathäusern von Rochlitz und Colditz darum weiß, dass die Bürgerinnen und Bürger bei diesem Prozess mitgenommen werden müssen, wurde die Unterschriftenaktion initiiert. „Wir brauchen für dieses Projekt den Rückhalt aus der Bürgerschaft“, so der Colditzer Stadtchef Robert Zillmann. Ziel der Aktion sei es nicht, eine bestimmte Zahl an Unterschriften zu erreichen. Sondern vielmehr ginge es in erster Linie darum, der sächsischen Landesregierung ganz grundsätzlich zu zeigen, dass die Menschen in der Region hinter der Reaktivierung der Muldentalbahn stehen.

„Wir müssen gegenüber der Landesregierung das Thema Eisenbahn nichts zuletzt vor dem Hintergrund der Diskussionen um das Klima in den Fokus rücken“, ergänzt Zillmanns Amtskollege aus Rochlitz. „Als der letzte Zug im Jahr 2000 den Rochlitzer Bahnhof verließ, hatte die Eisenbahn gegenüber der Individualmobilität noch einen schweren Stand. 20 Jahre später haben sich die Vorzeichen grundlegend geändert, ist die Bahn ein zentraler Baustein der Mobilitätswende“, so Oberbürgermeister Dehne.

Die Unterschriftenliste zur Reaktivierung der Muldentalbahn Quelle: R. Dietze

Ein Busbahnhof am Bahnhof

Weil die Stadt Colditz fest an die Realisierungsmöglichkeit des Bahnprojekts glaubt, hat sie im vergangenen Jahr auch die Suche nach einer innerstädtischen Örtlichkeit für einen zentralen Busbahnhof, der sogenannten „Verknüpfungsstelle“, für den Moment auf Eis gelegt. „Sollte das Bahnprojekt realisierbar sein, dann käme der Bahnhof nach Lage der Dinge als idealer Standort für einen Busbahnhof in Betracht“, so Zillmann, demzufolge die Unterschriftensammlung bis Ende des ersten Halbjahres laufen soll.

„Zu diesem Zeitpunkt erwarten wir dann auch die Kostenschätzung für die Bahnreaktivierung. Mit dieser sowie der Unterstützung aus der Bevölkerung wollen wir dann in Dresden dafür werben, dass das Vorhaben umgesetzt wird“, so Zillmann. Komme es so, sei so gut wie sicher, dass im Anschluss auch eine Bestellung des Verkehrs auf der Strecke realisiert würde. „Der ZVNL würde die Verkehrsleistung Mitteldeutsches S-Bahn-Netz 2025-2037 mit der Option Großbothen-Colditz-Rochlitz ausschreiben“, nennt der Colditzer Rathauschef Details. Dies wiederum bedeute, dass, sobald die Strecke in Stand gesetzt sei, auch der Verkehr abgesichert sein werde.

