Colditz will Hausarzt-Impfungen zentralisieren – Petra Köpping rührt Werbetrommel

Colditz

Dies war Petra Köpping wichtig klarzustellen: AstraZeneca sei ein sicherer Impfstoff und sie selbst mit ihm geimpft - und sie lebe noch! Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Schönbach, dem sie am Mittwoch ihre Aufwartung machte, präsentierte sich die sächsische Staatsministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt ausgesprochen leutselig.

Was auch mit dem Termin zu tun haben mochte. Denn Colditz’ Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) möchte gemeinsam mit dem Tanndorfer Bildungs- und Sozialwerk Muldental (BSW) und dem MVZ-Team die in der städtischen Impfkampagne gesammelten Erfahrungen im Zuge des weiteren Impfprozesses für die städtischen Allgemeinarztpraxen nutzbar machen. Mit dem Ziel, die Impfkampagne zu voran zu bringen.

Ministerin rührt Werbetrommel

„Ich bin nach Colditz gekommen, um ein Dankeschön für das städtische Engagement auszusprechen und zu zeigen, was Eigeninitiative auszurichten vermag“, so Köpping. „Im kurz zuvor besuchten Erzgebirge habe ich jedenfalls die Werbetrommel für das Colditzer Modell gerührt.“

Der Kern dieses Modells ist, die Allgemeinarztpraxen von der mit der Terminierung verbundenen Bürokratie und hinsichtlich der Impfstoff-Logistik weitgehend zu entlasteten, sodass sie sich auf das Impfen und ihr medizinisches Tagesgeschäft konzentrieren können. „Wir wollen dies unter anderem dadurch erreichen, indem wir auch die Impftermine der Praxen über unser städtisches Terminsystem laufen lassen“, erklärt Bürgermeister Zillmann.

Höheres Impftempo durch Kooperation

Oft blieben Impfdosen in den Praxen übrig, oder aber die Impfungen könnten nicht im größeren Rahmen angeboten werden. Mit dem jetzt auf den Weg gebrachten Pilotprojekt wolle man die Stadt schnellstmöglich einen großen Schritt weiter in Richtung Normalität bringen. „Wir möchten zeigen, dass auf dem Weg der Zusammenarbeit zwischen Kommune und Hausärzten bei diesen eine Entlastung und damit ein höheres Impftempo erreicht werden kann“, so der Rathauschef.

Bei der Allgemeinmedizinerin Diana Tschirschmann, die seit Jahresbeginn an der Seite der Gynäkologin Anne-Kristin Freyse im MVZ Schönbach praktiziert, lief die Stadt offene Türen ein. „Wir erweitern seit April unsere Sprechstunden und hängen auch schon mal zwei Stunden an diese dran, um die Impfungen durchführen zu können. Eine Entlastung von der Terminierung wäre für uns schon eine große Unterstützung“, so Tschirschmann.

Impfzentrum Hausdorfer Arche

Doch die Stadt will noch einen Schritt weitergehen und das weitere Impfgeschehen aus den Praxen auslagern. „Die Hausdorfer Arche, mit der wir bezüglich des Impfens bereits gute Erfahrungen gemacht haben, wäre der ideale Ort, um an ihm auch die weiteren Impfungen unserer Hausärzte durchführen zu lassen“, informiert BSW-Mitarbeiter Ronny Kriz.

Die grundsätzliche Bereitschaft dafür habe man bereits bei allen Colditzer Allgemeinarztpraxen abgefragt, ergänzt Bürgermeister Zillmann. „Der Knackpunkt an der Sache ist aber, dass nicht jede Praxis in gleichem Maß zu einem mobilen Arbeiten in der Lage ist.“

Von Roger Dietze