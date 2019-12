Colditz will sich touristisch selbst vermarkten – muss aber in die Warteschleife

Colditz

Totgesagte leben länger. In diesem Fall nur unwesentlich länger. Nach Angaben ihres Vorsitzenden Matthias Schmiedel wird die Gesellschaft Schloss Colditz (GSC) nicht wie zunächst gedacht zum 31. Dezember 2019 aufgelöst, sondern – so der aktuelle Plan – erst im Zeitraum von April bis Juni 2020. Die überraschende Verzögerung habe steuerliche und vereinsrechtliche Gründe, hieß es aus der Verwaltung. Statt einer Liquidation solle die GSC nach den Regelungen des Umwandlungsgesetzes in eine neue gemeinnützige GmbH (gGmbH) überführt werden.

Dadurch, so Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos), werde ein Sperrjahr umgangen und die gGmbH könne viel eher auf alle Sachwerte der GSC zugreifen. Wie berichtet, beschlossen die Ratsleute zuletzt die Gründung der Colditzer Stadt Land Schloss gGmbH. Diese sollte am 1. Januar 2020 ihren Betrieb aufnehmen. Der Termin kann nicht gehalten werden. Der Start der gemeinnützigen Gesellschaft muss warten. Die künftige Chefin der gGmbH, Cornelia Kasten, bleibt vorerst Geschäftsführerin der GSC.

Umstrukturierung des Fremdenverkehrs

Hintergrund all dessen ist die gewollte Umstrukturierung des Fremdenverkehrs. Laut Wolfram Eismann (Bündnis Zukunft) sei es eines der erklärten Wahlkampfziele seiner Fraktion gewesen, die Aktivitäten von Stadt und Schloss endlich zu koordinieren. Dazu kommt es nun: Tourismusverein und GSC sollen auslaufen und fortan in einer 100-prozentigen städtischen Tochter aufgehen. Ihm gehe es weder um Durchwurschteln noch ums Sparen, sagt Bürgermeister Zillmann. Im Gegenteil: „Wer sich wie wir touristisch neu aufstellen möchte, muss investieren.“

Hatte die Stadt für Tourismusverein und GSC bislang jährlich gut 50000 Euro zugeschossen, werden GSC beziehungsweise die ab Mitte des Jahres übernehmende Colditzer Stadt Land Schloss gGmbH rund 12000 Euro mehr kosten. Schon auf der am Donnerstag anstehenden Ratssitzung soll der GSC die Zahlung einer ersten Tranche von rund 26000 Euro bewilligt werden. Die Zustimmung gilt als sicher. GSC-Geschäftsführerin Kasten: „Wir brauchen das Geld, um zusätzlich zu unseren bisherigen Aufgaben das touristische Marketing anzuschieben.“

Aufwertung der Stadt und der Ortsteile

Letzteres wurde bis dato vom Tourismusverein geleistet. Dieser beschloss inzwischen seine Auflösung. Ute Wächtler, Geschäftsführerin vom Jagdhausverein Kössern, sieht das Ende des Colditzer Tourismusvereins mit einem weinenden und einem lachenden Auge: „Wir waren seit 2001 Mitglied. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass der Schritt eine Aufwertung für die Stadt Colditz und seine Ortsteile bedeutet.“ Nach LVZ-Informationen wird die Fraktion „Für unsere Heimat“ die bisherige Vorsitzende des Tourismusvereins, Christiane Uhlemann, als künftiges Aufsichtsratsmitglied der gGmbH vorschlagen.

Sonja Schilde (Bürgerinitiative Colditz) übt Kritik: „Ich glaube, dass wir den dritten vor dem ersten Schritt gehen. Mir fehlen Fakten zu Konzeption und Finanzierung. Der Sitz der GSC ist auf dem Schloss – von dort soll nun das touristische Leben der Stadt Colditz gemanagt werden. Für mich gehört die Tourist-Info aber auf den Markt, tut mir leid.“ GSC-Geschäftsführerin Kasten ist da optimistischer: „Es kommt darauf an, Touristen aus dem In- und Ausland künftig länger als nur ein paar Stunden in Colditz zu halten.“

Highlights sollen vernetzt werden

Genau dieser Aufgabe möchte sie sich zukünftig verstärkt stellen: „Wer das Schloss besucht, sollte fortan auch von Dental-, Psychiatrie- und Tischlereimuseum erfahren. Wir haben in der Stadt und den Ortsteilen so viel mehr zu bieten – und da rede ich nicht nur von Konzerten oder Führungen, sondern auch von Wander-, Rad- und Wasserwegen.“ Was kann man sich anschauen? Wo übernachten? Und wo etwas essen? Um alle Fragen beantworten zu können, müsse sie die Stunden mancher der acht Kollegen der bisherigen GSC anheben.

Von Haig Latchinian