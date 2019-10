Colditzer Bademeister kündigt seinen Rückzug für Ende 2020 an

Colditz

Das Alter grüße, sagt Ralf Welz (65). Derzeit lasse er sich im Krankenhaus eine neue Hüfte einsetzen. Nein, wie in den vergangenen Jahren könne er unmöglich auf Dauer weiter machen: „Ich muss kürzer treten.“ Dennoch, das ist dem beliebten Colditzer Bademeister wichtig, werde er nicht von heute auf morgen Schluss machen.

Noch bis einschließlich der kommenden Saison 2020 läuft sein Fünfjahresvertrag mit der Stadt über den Betrieb des Waldbades. „Ich werde den Kontrakt selbstverständlich erfüllen. Aber ich möchte meinen Rückzug ab 2021 schon jetzt bekannt geben, um der Stadt genug Zeit zu lassen, an einer Nachfolge zu basteln.“

Gute Seele des Waldbades

Welz ist ein Phänomen. Wenn er an regnerischen Tagen mit Schirm am Becken entlang schreitet, erinnert das an einen Mix aus Arthur, dem Engel, und Jesus. Halb schwebt er, halb geht er übers Wasser. In der Saison tanzt er auf drei Hochzeiten, täglich, 24 Stunden – ist die gute Seele im Waldbad, Herr des Campingplatzes und Hausmeister in der Turnhalle.

In Turnhalle und Waldbad tritt der selbstständige Unternehmer als Dienstleister für die Stadt in Erscheinung, auf dem Campingplatz ist er der Pächter: „Was den Campingplatz betrifft, läuft der Vertrag mit der Stadt eh länger. Daher bin ich bereit, diesbezüglich auch über das Jahr 2021 weiter zu machen. So die Stadt es will, würde ich mich auch künftig um die Halle kümmern.“

Ab Februar wird Rente überwiesen

Nur eben den Job des Bademeisters, den werde er nach der Saison 2020 definitiv an den Nagel hängen. „All die Jahre habe ich das Kind zusammen mit ein, zwei Kollegen geschaukelt. Irgendwann merkst du aber, dass du mit den Kräften haushalten musst. Das liegt in der Natur der Sache: Ab Februar bekomme ich meine erste Rente überwiesen.“

Schwimmer- und Babybecken, Spaßpool, 40-Meter-Rutsche – das städtische Bad mit Massagedüsen, Strömungskanal und Wasserpilz ist modern ausgestattet. Muss es auch. Im Umkreis gibt es weitere Freibäder, die in nur 15 Autominuten erreichbar sind: Leisnig, Geringswalde, Kleinbothen, Rochlitz, Geithain.

Zwei überdurchschnittliche Jahre

In diesem Jahr hatte Welz im Waldbad rund 14.000 Besucher. „Das war recht ordentlich, wenngleich wir im Vorjahr gut doppelt so viele Gäste begrüßen konnten. Aber das war vom Wetter her auch ein Ausnahmejahr“, resümiert der Bademeister. Seiner Meinung nach müsse die Stadt bei künftigen Konzepten mit durchschnittlich 10.000 Besuchern kalkulieren.

Prompt reagiert die Stadt auf die Ansage des Bademeisters. Auf der jüngsten Ratssitzung wurde ein sogenannter beratender Ausschuss gebildet, der sich mit der Zukunft des Waldbades befassen soll. Jan Gumpert, Katrin Juhrich, Sonja Schilde, Michael Völkl, Wolfram Eismann und Steven Schlender gehören dem Gremium an.

Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) macht dem aktuellen Bademeister ein Riesenkompliment: „Herr Welz leistet hervorragende Arbeit. Wir freuen uns erst einmal, dass er noch die gesamte nächste Saison absichert. Was danach wird, müssen wir sehen. Auf jeden Fall wollen wir das Bad weiter entwickeln, es nicht etwa schließen.“

Städtischer Zuschuss in Höhe von 56.000 Euro

Das Freibad ist der Stadt lieb und teuer. In den vergangenen Jahren betrug der kommunale Zuschuss für Betrieb und Unterhaltung durchschnittlich 56.000 Euro. „Es gilt nun zu prüfen, ob wir perspektivisch einen neuen Dienstleister suchen oder den Betrieb in die eigene Hand nehmen“, so Zillmann. Er wolle der Arbeit des Ausschusses nicht vorweg greifen.

Fest steht: Die nächste Saison tanzt Ralf Welz noch mal auf drei Hochzeiten. Früh morgens düst er zur Turnhalle: Er lässt die Klassen ein, überprüft das geforderte saubere Schuhwerk und baut die Geräte auf. Anschließend eilt er zum Bäcker und sackt 150 Brötchen ein. Damit geht’s zurück zum Zeltplatz, wo die ersten Gäste fürs Frühstück rüsten. Nun beginnt der Dienst im Bad ...

Von Haig Latchinian