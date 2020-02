Colditzer Brandopfer bekommt Wohnung zugewiesen

Colditz

Frank Hessel (59), der beim Brand im Obergeschoss des Mietshauses Albertplatz 2 sein gesamtes Hab und Gut verlor, bekommt eine neue Bleibe zugewiesen. Das bestätigte am Freitag eine Sprecherin der Colditzer Wohnungsbaugesellschaft. Wie berichtet, hatte das Rathaus dem Verletzten bereits unmittelbar nach dem Unglück am Freitag vor einer Woche ein Notquartier angeboten, das er laut Behörden-Mitarbeiterin Katja Meyer jedoch ablehnte.

Polizeiliche Ermittlungen laufen noch

Von der Polizei gab es in dieser Woche widersprüchliche Meldungen. Philipp Jurke teilte zunächst mit, die Ermittlungen seien abgeschlossen, der entsprechende Bericht befinde sich bereits auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft Leipzig. Deren Sprecher Andreas Ricken konnte den Eingang der Unterlagen jedoch nicht bestätigen. Daraufhin verlautete seitens der Polizei, die Nachforschungen zur Brandursache dauerten noch an.

Brandopfer Frank Hessel (59) hält sich tagsüber in seiner Laube in der Gartenkolonnie an der Tongrube auf. Quelle: Haig Latchinian

Nach LVZ-Recherchen könnte die Explosion in der Mietwohnung auf den unsachgemäßen Umgang mit einer Propangasflasche zurückzuführen sein. Der 59-jährige Mieter jedenfalls gab an, sich das Abendbrot zubereitet und den Herd entsprechend angeheizt zu haben. Am nächsten Morgen betätigte er den Lichtschalter und wurde von einer Detonation überrascht. Er selbst wollte nicht ausschließen, dass der Schlauch vom Herd porös gewesen sein könnte.

Kleingärtner in Sorge

Wie berichtet, verbrachte Hessel die Tage seit dem Brand in seiner Laube am Stadtrand. Dort befürchten Kleingärtner indes, dass die Stromkosten aus dem Ruder laufen könnten. Nach einer aktuellen Ablesung fühlten sie sich in ihrer Sorge bestätigt. Hintergrund: Zwei benachbarte Gartenvereine nutzen dasselbe Energienetz und rechnen den Strom gemeinsam ab. Die Nachricht, wonach Hessel eine Wohnung bekommt, wurde mit Erleichterung aufgenommen. Der Mann brauche dringend Betreuung.

Nach Auskunft von Ordnungsamtsleiter Silvio Gleffe übernachte der Vermieter des Hauses Albertplatz 2 vorübergehend bei Familienangehörigen: „Im Brandhaus selbst richtet er sich derzeit zwei Zimmer ein, um schnellstmöglich wieder in seine Wohnung zurück ziehen zu können.“ Die bisherige Heimstatt des Vermieters befindet sich im Untergeschoss und sei vor allem durch Löschwasser geschädigt.

Absperrzäune bleiben übers Wochenende stehen

Ob die Decke zur ersten Etage noch tragfähig ist, soll nun ein Statiker klären. Brigitte Laux vom Landratsamt bestätigte, dass der Vermieter einer entsprechenden Auflage des Bauaufsichtsamtes nachkommen müsse. Das beim Brand in Mitleidenschaft gezogene Dach konnte inzwischen provisorisch abgedichtet werden. Auch die Fensteröffnungen der betroffenen Wohnung sind gesichert. Die Absperrzäune blieben sicherheitshalber stehen, heißt es aus dem Rathaus.

Von Haig Latchinian