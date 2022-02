Colditzer Breitbandausbau stockt in den Ortsteilen

Colditz/Lastau

Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Kaltenborn und Lastau jenseits der Tatsache, dass es sich bei diesen um Ortsteile der Stadt Colditz handelt. Beide Dörfer nämlich laufen Gefahr, bei der derzeitigen von der Leipziger Giby GmbH realisierten Breitbanderschließung nicht berücksichtigt werden zu können.

Wie berichtet, werden beim zweiten in Kürze beginnenden Bauabschnitt im Colditzer Kommunalgebiet nur jene Ortsteile an das schnelle Internet angeschlossen, bei denen die Mindestanschlussquote von 30 Prozent der Haushalte erreicht wird. Nachdem zuletzt auch Collmen diese Quote erreicht hat, hängen diesbezüglich aktuell neben den beiden erwähnten Colditzer Ortsteilen auch noch Leisenau und Zschirla in der Luft.

Hoffnung für Leisenau und Zschirla

„In diesen beiden Dörfern betreiben wir noch intensiv Werbung, wohingegen dies bei Kaltenborn und Lastau in Anbetracht der Tatsache, dass sich in beiden Fällen die Anschlussquote im einstelligen Bereich bewegt, für uns nur noch wenig Sinn macht“, so Giby-Geschäftsführer Jens Oehlert.

Denn die permanente Werbung binde Ressourcen, sodass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Haken hinter die Sache gesetzt werden müsse. „Wir haben aber noch ein Zeitfenster bis zum Frühsommer, innerhalb dessen wir die Tiefbauarbeiten bei Bedarf flexibel auf weitere Ortsteile ausweiten können.“

In Lastau könnte Haupttrasse gelegt werden

Zudem könnte für den Fall, dass in Zschirla die Anschlussquote erreicht würde, auch in Lastau die Erschließung zumindest auf der Haupttrasse erfolgen. „Grundsätzlich kann ferner auch in jenen Ortschaften, in denen im Rahmen des zweiten Ausbauabschnittes aufgrund des Nichterreichens der Quote keine Erschließung erfolgt, diese zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden“, erläutert Jens Oehlert. Bei dieser Option jedoch seien die Hürden um einiges höher, da die Tiefbauarbeiten ein zweites Mal aufgenommen werden müssten.

Ungewöhnlich ist laut dem Giby-Geschäftsführer die Zurückhaltung beim schnellen Internet im ländlichen Raum keineswegs. „Hier überwiegt der Anteil älterer Menschen, für die schnelles Internet in vielen Fällen keine große Bedeutung hat. Und diese sind auch für das Argument der Wertsteigerung ihrer Immobilie im Zuge einer Breitbanderschließung nur bedingt empfänglich“, verdeutlicht der Giby-Geschäftsführer.

„Dorf mit Zukunft“ benötigt schnelles Internet

Der Lastauer Ronny Kriz sieht für seinen Heimatort gleichwohl noch realistische Chancen zum Erreichen der Anschlussquote. „Aufgrund der pandemischen Situation war das Zueinanderkommen der Menschen eingeschränkt und damit auch der Austausch über das Thema Breitband“, so der Mittvierziger, der für Bündnis Zukunft im Colditzer Stadtrat sitzt.

Gemeinsam mit Kirchgemeinde und Heimatverein werde man sich aber in den nächsten Wochen beziehungsweise sobald Begegnungen und Zusammenkünfte im Freien wieder möglich sind, des Themas gezielt annehmen. „Wir haben uns erneut für den Wettbewerb ‚Unser Dorf hat Zukunft’ beworben. Und zu einem Dorf mit Zukunft gehört in diesen Zeiten ein schnelles Internet“, ist Kriz überzeugt.

Von Roger Dietze