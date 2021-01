Colditzer Dachdecker schenkt der Stadt ein Wappen

Colditz

Eine Rose, zwei schwarze Löwen auf goldenem Grund und ein zinnenbewährtes Stadttor, über dem sich drei Türme erheben: Ein neu gestaltetes Stadtwappen ziert seit Freitagvormittag die Fassade eines Gebäudes der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft an der Kreuzung der Bundesstraße mit der Badergasse in Colditz. An jenem Ort, an dem bislang ein mit den Jahren ausgeblichenes Vorgängerwappen neben dem Schriftzug „Willkommen in Colditz“ aufgemalt gewesen war.

Die in Schiefer ausgeführte Neugestaltung ist nicht nur optisch deutlich wahrnehmbarer, sondern sie ist darüber hinaus nahezu für die Ewigkeit gemacht. „Einzelne defekte Schieferplatten sind jederzeit problemlos austauschbar“, sagt der Erschaffer des neuen Stadtwappens, Mirko Fischer. Der Geschäftsführer des auf Biberschwanz- und Schieferdeckungen spezialisierten Colditzer Dachdeckerfachbetriebes Style Dach hatte dem Stadtrat Anfang des vergangenen Jahres ein Geschenk in Gestalt eines kleineren aus Schiefer gefertigten Stadtwappens gemacht. Dieses stellte das Ergebnis eines Ornamenten-Kurses dar, den Fischer auf der Meisterschule der Handwerkskammer zu Köln absolvierte.

Unruhige Nächte

Als er davon erfuhr, dass es die Stadt an besagter Hausfassade an Stelle des aufgemalten Wappens anzubringen vorhat, geriet er ins Grübeln. „Schon vor dem Einrüsten schwante mir, dass unser neues Wappen aufgrund seiner kleineren Dimensionen nicht zur Geltung kommen würde“, erzählt Fischer. Nach einigen unruhigen Nächten habe er nochmals Bürgermeister Robert Zillmann kontaktiert und ihm das Angebot unterbreitet, das Wappen ein zweites Mal entsprechend größer dimensioniert zu entwerfen. Nach zwei Tagen Bedenkzeit habe er grünes Licht erhalten.

Und dem Colditzer Dachdeckermeister gelang es zudem, dieses sein unter Einsatz von rotem walisischen und schwarzem spanischen Schiefer geschaffenes Werk bis zur Enthüllung am Freitag dank eines mit Planen vor neugierigen Blicken geschützten Gerüstes geheim zu halten. „Ich bin in den vergangenen Wochen von Passanten ein ums andere Mal darauf angesprochen worden, aber ich habe ihnen stets geantwortet, dass sie gespannt sein sollten.“

Respekt vor handwerklicher Arbeit

Das Lob des Colditzer Bürgermeisters ist Mirko Fischer in jedem Fall gewiss. „Das neue Stadtwappen stellt eine tolle ehrenamtliche Leistung dar, die von großer handwerklicher Qualität zeugt“, so Zillmann.

Für die Nachwelt hat der Handwerker den Entstehungsprozess des neuen Stadtwappens in bewegten Bildern festgehalten.

Von Roger Dietze