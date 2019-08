Colditz

Die deutsch-polnischen Beziehungen sind derzeit in aller Munde. Unlängst stattete Außenminister Heiko Maas ( SPD) dem östlichen Nachbarland einen Besuch ab, um an den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Warschauer Aufstandes teilzunehmen. Ganz so hoch hängt die Anfang Oktober vom Colditzer Verein für Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen geplante Reise in die polnische Partnerstadt Łowicz zwar nicht. Laut dem Vereinsvorsitzenden Bernd Petschick werde der Besuch der polnischen Partner dennoch mit einem „gewissen politischen Touch“ versehen sein.

Colditzer erhalten Förderung aus Entwicklungsprogramm

„Allein schon deshalb, weil wir 5000 Euro aus dem EU-Förderprogramm für die Entwicklung von Städtepartnerschaften erhalten haben“, berichtet Petschick, dem zufolge man sich bei der Bewerbung keine Hoffnungen auf eine Berücksichtigung gemacht habe. „Weil es sich nun aber glücklicherweise so gefügt hat, sind wir natürlich bestrebt, die bis zu 30 Plätze auch voll zu bekommen“, so der Vereinsvorsitzende.

Mit nach Polen fährt neben Vereinsmitgliedern auch Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos). Darüber hinaus sei man daran interessiert, dass sich auch Vertreter aus der regionalen Wirtschaft der vom 3. bis 6. Oktober geplanten Reise anschließen. „Das Besuchsprogramm wird derzeit erarbeitet, wobei der Schwerpunkt ganz sicher nicht auf touristischen Aspekten liegen wird“, erläutert Bernd Petschick, der auf unterschiedliche Verbindungen zwischen Colditz und das polnische Nachbarland verweist.

Polnische Offiziere in Colditz in Haft

„So waren der Befehlshaber des Warschauer Aufstandes, General Tadeusz Komorowski – von Februar bis April 1945 – sowie eine Reihe weiterer polnischer Offiziere im Oflag IV-C auf dem Colditzer Schloss inhaftiert“, so Bernd Petschick, dessen Verein für Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen letztmalig vor drei Jahren eine Reise zu den polnischen Partnern organisiert hat. Deren letztes Stelldichein in der Schlossstadt im Rahmen der 750-Jahrfeier liegt sogar noch ein Jahr weiter zurück.

Neben der westlich der polnischen Hauptstadt Warschau gelegenen Stadt Łowicz unterhält die Stadt Colditz weitere Partnerschaften zu den beiden deutschen Kommunen Ochsenfurt im unterfränkischen Landkreis Würzburg sowie Holzwickede in Nordrhein-Westfalen. Im vergangenen Jahr beging der Verein für Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen sein 25. Gründungsjubiläum. Am 8. April 1993 hatten sich im damaligen Europa-Haus engagierte Bürger zum „Colditzer Interessenverband für Städtepartnerschaft“ zusammengeschlossen, aus dem ein reichliches halbes Jahr später der „Verein für Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen“ hervorging.

Von Roger Dietze