Colditzer Dieter Richter bringt 1000 Kakteen zum Blühen

Colditz

Als Lagerleiter im Porzellanwerk durfte Dieter Richter nie ein sprichwörtlicher Elefant im Porzellanladen sein. Er brauchte jenes Fingerspitzengefühl, das ihm auch in höherem Alter zugute kommt. Was nicht bedeutet, dass in seinen Gewächshäusern immer alles heil blieb: „Fragen Sie mal einen Imker, wie oft der gestochen wurde“, lacht der Colditzer.

Richter züchtet Kakteen und erntet gerade jetzt die Früchte seiner Arbeit. Denn von Ende Mai bis in den August hinein blühen seine stachligen Lieblinge. Ein buntes Farbenmeer, in das man sich aber besser nicht fallen lassen sollte. Nicht umsonst heißt der zwei Zentner schwere Kaktus von der Form eines Kissens ausgerechnet Schwiegermutterstuhl. Zu furchtbar sind dessen Dornen.

Gegen manche Dorne ist die spitze Nadel stumpf

Der Notocactus mit gelber Blüte, der pinkfarben daher kommende Lobivia Winteriana oder der Ferocactus Horridus von der Größe eines menschlichen Kopfes – rund 1000 florale Igel hegt und pflegt der 75-Jährige. In der warmen Jahreszeit hat er sie in den Gewächshäusern seines Kleingartens – im Winter stehen sie im heimischen Keller.

Er hat die Wollpullover nicht gezählt, die er beim Transport ins Winterquartier schon eingebüßt hat: „Gegen manche Dornen ist eine Nadelspitze beinahe stumpf. Und wenn sie sich dann auch noch einhaken, ist es ganz aus.“ Doch die Vorteile überwiegen eindeutig, sagt der Rentner und kann sich zusammen mit seiner Christine an der Schönheit der Gewächse gar nicht satt sehen.

Liebe zu Kakteen begann schon im Jugendalter

„Wenn meinem Mann mal was nicht passt, fährt er auch schon mal die Stacheln aus“, stichelt Christine. „Schreiben Sie nicht so was“, warnt der Züchter. Was sich neckt, das liebt sich. Seit 42 Jahren sind die beiden ein Paar. Unzählige Male besuchten sie gemeinsam die Tage der offenen Tür der Gärtnerei Haage in Erfurt.

1685 von Johann Peter Haage gegründet, gilt Haage als die traditionsreichste Kakteenzucht der Welt und zugleich als älteste Gärtnerei in Deutschland. „Schon als Jugendlicher hatte ich mir von dort Samen schicken lassen“, sagt Dieter Richter. Statt sich fertige Pflanzen zu kaufen, säte er selbst aus und vermehrte seine Kakteen im Laufe der Jahrzehnte mit eigener Zucht.

Eine gutes Substrat ist der beste Nährboden

Rolf Heinicke ist ein guter Freund des Züchters. Er weiß dessen Ratschläge sehr zu schätzen. Vor allem, wenn es um Kakteen geht. „Ich habe inzwischen auch welche. Dieter erklärte mir, wie man die Erde selber mischt – mit gewaschenem Sand, Humus, zerstoßener Holzkohle und zerkleinerten Ziegelsteinen. Seitdem kaufe ich das Substrat nie zu.“

Kakteen sei nichts für oberflächliche Pflanzenfreunde, sagen Rolf und Dieter. Man dürfe nicht auf den schnellen Erfolg aus sein. „Im Botanischen Garten hatte ich mal einen Kaktus gesehen, der seit 200 Jahren das erste Mal geblüht hat“, sagt Richter. Man brauche viel Geduld. Das sei auch der Grund, weshalb der kleine grüne Kaktus so oft achtlos weggeschmissen werde.

Der kleine grüne Kaktus verlangt Geduld

„Weil er oft zu warm und zu nass steht, blüht er nicht. Dann kommt er der Hausfrau ins Gehege und behindert sie beim Putzen. Naja, dann muss der elende Krebel eben weg.“ Das könnte dem Colditzer Kakteenfreund nie passieren. Noch immer nimmt er die mal mehligen, mal grobkörnigen Samen mit der Pinzette ab, tütet sie ein und platziert sie im Frühjahr in der Pflanzschale.

Jeder Kaktus ist bei ihm beschriftet. Beim Umtopfen achtet er peinlich genau darauf, dass das Etikett weiter in die selbe Himmelsrichtung zeigt: „In der Natur dreht sich der Kaktus auch nicht um sich selbst“, sagt Dieter Richter. Wenn er jemandem einen Kaktus schenkt, ist das die größte Ehrerbietung. Denn es ist ein Geschenk, das von Herzen kommt.

Von Haig Latchinian