Colditzer Furtwegbrücke: Baubeginn Anfang 2021 geplant

Was lange währt, wird endlich gut: In Sachen Colditzer Furtwegbrücke ließe sich das bekannte Sprichwort in der Form abwandeln, dass endlich gut wird, was sehr lange währt. Der Muldeübergang für den Autoverkehr war im Zuge des zweiten großen Mulde-Hochwassers von 2013 beschädigt und daraufhin gesperrt worden. Nun aber haben die Colditzer ganz offensichtlich die längste Zeit auf die Freigabe der wichtigen Verbindung Richtung Rochlitz und Geithain gewartet. „Es ist geschafft, wir haben einen neuen Fahrplan“, ist Bauamtsleiterin Kathleen Kunz die Erleichterung deutlich anzumerken. Dieser Fahrplan sieht den Beginn der Bauarbeiten im nächsten Jahres vor, und sie hoffe, so Kunz, dass im Jahr darauf die Brücke wieder passierbar sei.

Positiv fürs Stadtsäckel: Die Fördermittelgeber haben der Colditzer Bauamtsleiterin zufolge den Förderzeitraum verlängert, sodass die Stadt wie geplant keinen Euro zur Ertüchtigung des Bauwerkes beisteuern muss. „Denn die Verzögerung der Planung lag nicht im Verantwortungsbereich meiner Behörde, sondern sie hat sich vielmehr aus der Komplexität und Kompliziertheit der Materie ergeben“, so Kunz, die sich auf der jüngsten Stadtratssitzung grünes Licht von den Stadträten für die Vergabe der Tragwerksplanung sowie der statisch-konstruktiven Prüfung des Standsicherheitsnachweises und der Ausführungsplanung holte.

Wie berichtet, hatte die Verwaltung im vergangenen Jahr die Entscheidung getroffen, die Teilsanierung der Brücke zu Gunsten eines, wie es Bürgermeister Robert Zillmann formulierte, „Neubaus light“ ad acta zu legen. Nicht zuletzt deshalb, weil sich keine Firma für die notwendigen Reparaturen finden ließ, deren Preisvorstellungen sich zumindest in etwa mit jenen des Planers deckten. Während das Land Sachsen einen Zuschuss von einer Million Euro in Aussicht stellte, lag das günstigste Angebot bei der Submission jenseits der Zwei-Millionen-Marke.

Nun also erhält die Muldequerung, die auch unter dem Namen Porzellanwerkbrücke bekannt ist, einen neuen Oberbau. An der Fahrbahnkonstruktion indes wird sich auch nach der Wiederinbetriebnahme des Bauwerkes nichts ändern, sprich die Ampelregelung wird laut Bauamtsleiterin Kathleen Kunz weiter Bestand haben. „Ziel der Baumaßnahme ist es ja nicht, die Brücke größer oder besser zu machen, sondern sie wieder Instand zu setzen.“

