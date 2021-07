Colditzer Furtwegbrücke: Trinkwasserleitung liegt jetzt unter der Mulde

Colditz

In den letzten Zügen liegen die Arbeiten an der Colditzer Furtwegbrücke hinsichtlich der Verlegung einer Trinkwasserleitung. „Ich denke, dass wir Ende des Monats damit fertig sein werden“, erklärt Jens Glöckner. Er leitet das Projekt für die Veolia Wasser Deutschland GmbH, die ihrerseits für die Betriebsführung für den Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) verantwortlich zeichnet.

Allein diese Maßnahme im Rahmen der Instandsetzung des dringend sanierungsbedürftigen Brückenbauwerkes schlagen mit 180 000 Euro zu Buche. Dass dem für die regionale Trinkwasserversorgung zuständigen VVGG dennoch keine Kosten entstehen, steht im Zusammenhang mit der 100-prozentigen Förderung des als Hochwassermaßnahme eingestuften Projektes durch den Freistaat.

Leitung verläuft künftig unter der Mulde

„Wir mussten für die Trinkwasserleitung eine komplett neue Anbindung schaffen“, schildert Glöckner das bauliche Prozedere. Während die von einer Blechhülle ummantelte Leitung bislang an der Brücke sichtbar angehängt gewesen sei, verlaufe sie künftig unter der Mulde hindurch.

In den vergangenen Tagen sind Jens Glöckner zufolge eine unter der Gewässersohle des Flusses verlaufende Versorgungsleitung - ein sogenannter Düker - verlegt worden. „Dies war für uns die optimale Variante“, erläutert der Projektleiter.

Bewährte Variante kam zum Einsatz

„Wir hätten die seit 1995 an der Brücke hängend befestigte und die Versorgungsgebiete Grimma und Podelwitz verbindende Transportleitung nicht über Wochen außer Betrieb nehmen und den Zeitpunkt abwarten können, an dem ihre Montage an der neuen Brücke möglich gewesen wäre.“ Deshalb seien die Planer angehalten gewesen, sich eine andere Lösung einfallen zu lassen.

Mit dem sogenannten „Horizontalspülbohrverfahren“ entschied man sich dem Veolia-Projektleiter zufolge für eine aufwendige, aber technologisch bewährte Variante. „Man weiß nie genau, wie der Untergrund beschaffen ist und ob sich die Technik ohne Weiteres durch das Erdreich graben kann“, so Glöckner, demzufolge jedoch alles glatt lief.

Lob für gute Zusammenarbeit der Behörden

Insgesamt sei die Leitung auf einer Länge von rund 230 Metern erneuert worden. In den nächsten Tagen erfolge noch auf beiden Seiten des Flusses ihre Einbindung in das vorhandene Versorgungsnetz für die Region Grimma-Geithain.

Colditzer Furtwegbrücke: Hier wird gerade die neue Trinkwasserleitung verlegt. Quelle: Veolia

Mit der Düker-Variante könne nun die Brücke gänzlich unabhängig von der Trinkwasserversorgung instand gesetzt werden. „Voraussetzung für das Gelingen der Baumaßnahme war eine gute Zusammenarbeit aller beteiligten Behörden vom Freistaat über den Landkreis bis hin zur Stadt Colditz“, betont der Veolia-Projektleiter.

Von Roger Dietze