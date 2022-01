Colditzer Furtwegbrücke erhält neues Tragwerk

Colditz

Die neue Colditzer Furtwegbrücke nimmt Gestalt an. In dieser Woche wurden mittels eines Kranes in einer Stahlverbundkonstruktion gefertigte Hohlsegmente mit den Abmessungen 1,50 Meter Mal einem Meter im Querschnitt eingehoben, die die Haupttragelemente des Überbaus bilden werden.

„Die Arbeiten werden in den nächsten Tagen zu einem Abschluss gebracht“, informiert die Colditzer Bauamtsleiterin Kathleen Kunz. Im Anschluss an die Abnahme der Konstruktion könnten auf diese zeitnah die aus Stahlbeton bestehenden Fertigteilplatten montiert werden, auf die noch eine weitere Schicht aus Stahlbeton aufgebracht werde.

Arbeiten unter Zeitdruck

Wie berichtet, müssen die Arbeiten an der Muldequerung aufgrund des engen zeitlichen Förderrahmens bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein, liegen aber unter anderem aufgrund der Pandemie etwas hinter dem Zeitplan zurück. „Alle involvierten Firmen wissen jedoch darum und tun entsprechend ihr Möglichstes“, so Kunz. So habe etwa die mit der Herstellung der stählernen Hohlsegmente beauftragte Zwickauer Firma Sonderstahlbau diese kurzfristig an zwei ihrer Standorte gefertigt, um im Zeitrahmen zu bleiben.

Der aktuelle Colditzer Brückenbau firmiert offiziell unter der Begrifflichkeit „Instandsetzung“ im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung und wird deshalb zu 100 Prozent gefördert. Nach dem 2013er Hochwasser hatte die Kommune ursprünglich eine Sanierung des Bauwerkes ins Auge gefasst. Sie gab schlussendlich aber aufgrund der hohen Sanierungsrisiken und der damit verbundenen unkalkulierbaren Kosten einer Instandsetzung samt der Erneuerung des Überbaus den Vorzug.

Ampelregelung hat Bestand

Im Vorfeld des finalen Brückenneubaus waren umfangreiche Vorarbeiten vonnöten. Diese standen unter anderem im Zusammenhang mit einer seit 1995 über der Brücke verlaufenden und die Versorgungsgebiete Grimma und Podelwitz verbindenden Trinkwasser-Transportleitung. Weil diese vom Versorgungsverband Grimma-Geithain nicht über Wochen außer Betrieb genommen werden konnte, musste eine unter der Gewässersohle des Flusses verlaufende Versorgungsleitung - ein sogenannter Düker - verlegt werden.

Wenn die auch unter dem Namen Porzellanwerkbrücke bekannte Muldequerung Ende des Jahres wieder einsatzfähig ist, wird auf ihr weiterhin die Einspurigkeit und damit verbunden eine Ampelregelung Bestand haben. Denn Ziel der Baumaßnahme ist es laut Bauamtsleiterin Kunz nicht, die Brücke größer oder besser zu machen, sondern sie wieder Instand zu setzen.

Die Arbeiten an der neuen Furtwegbrücke müssen bis Jahresende abgeschlossen sein. Quelle: Thomas Kube

Von Roger Dietze