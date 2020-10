Colditzer Furtwegbrücke wird 2021 erneuert

Colditz

Die Furtwegbrücke in Colditz bleibt vorerst für den Autoverkehr gesperrt. Schäden aufgrund des Mulde-Hochwassers von 2013 machen die im Volksmund auch Porzellanwerkbrücke genannte Überquerung der Mulde seit 2017 unbefahrbar. Das heißt für Fahrzeuge mit zwei und mehr Rädern und somit auch für Radfahrer, die jedoch dem Verbot nur bedingt Beachtung schenken. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund hatte FDP-Stadtrat Manfred Heinz bei der Stadtverwaltung angefragt, ob sich dieser Zustand möglicherweise in eine offizielle Freigabe auch zum Nutzen auswärtiger Radfahrer umwandeln ließe.

Bis Baubeginn bleibt Fahrverbot erhalten

Ihr Amt, so informierte Bauamtsleiterin Kathleen Kunz auf der letzten Stadtratssitzung, habe sich nach intensiver Beschäftigung mit dem Thema gegen eine diesbezügliche Freigabe mit der damit verbundenen Ausschilderung ausgesprochen. Und zwar deshalb, weil die Stadt eine Verkehrssicherungspflicht habe und damit keine Verantwortung für eine Brücke übernehmen könne, die sich in keinem verkehrssicheren Zustand befinde. Da ferner die Bauarbeiten an der Brücke im Januar nächsten Jahres beginnen würden, bestehe keine Notwendigkeit, eine entsprechende Beschilderung anzubringen. „Außerdem müssten wir die ausgeschilderte Umleitung wieder abändern, um sie dann während der Bauzeit nochmals anzupassen“, so die Amtsleiterin auf LVZ-Anfrage.

Sanierung hätte Kostenrahmen gesprengt

Wie berichtet, hatte die Verwaltung im vergangenen Jahr die Entscheidung getroffen, die Teilsanierung der Brücke zu Gunsten eines, wie es Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) formulierte, „Neubaus light“ ad acta zu legen. Nicht zuletzt deshalb, weil sich keine Firma für die notwendigen Reparaturen finden ließ, deren Preisvorstellungen sich zumindest in etwa mit jenen des Planers deckten. Während das Land Sachsen einen Zuschuss von einer Million Euro in Aussicht stellte, lag das günstigste Angebot bei der Submission jenseits der Zwei-Millionen-Marke. Nun also soll die Muldequerung, die eine wichtigen Verkehrsverbindung in Richtung Rochlitz und Geithain darstellt, einen neuen Oberbau erhalten, womit sich an der Fahrbahnkonstruktion und damit verbunden an der bisherigen Ampelregelung auch nach der für 2022 avisierten Wiederinbetriebnahme nichts ändern wird.

Brücke derzeit von Radfahrern nutzbar – zu Fuß

Ziel der Baumaßnahme ist es laut Kathleen Kunz nicht, die Brücke größer oder besser zu machen, sondern sie wieder Instand zu setzen. Im Übrigen könnten Radfahrer die Brücke auch derzeit offiziell nutzen. „Die Schilder weisen allerdings darauf hin, dass das Rad nur geschoben werden darf“, so die Colditzer Bauamtsleiterin.

