Colditzer Händler bieten im Advent täglich Überraschungen

Colditz

Weihnachten in Zeiten einer weltweiten Virus-Pandemie. Auch in Colditz bedeutet dies, Mittel und Wege zu finden, um das schönste Fest des Jahres trotz des Gebotes der Kontakt-Vermeidung und des Abstand-Haltens nicht ganz ausfallen zu lassen. „Da wir in diesem Jahr pandemiebedingt leider keinen Weihnachtsmarkt durchführen können, planen wir alternativ einen Colditzer Adventskalender“, informiert Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos). Denn Corona ändere ja nichts an der Tatsache, dass Weihnachten für viele Menschen eine ganz besondere Zeit sei, in der die Familien zusammen kämen und Geschenke ausgetauscht würden.

Corona-Pandemie sorgt für Einbruch bei Umsatz und Besuchern

„In diesem Jahr müssen wir allerdings alle Abstriche machen, und auch unsere Gewerbetreibenden und die sozialen Einrichtungen unserer Stadt haben Einbrüche bei Umsatz und Besucherzahlen hinnehmen müssen“, so der Colditzer Ortschef. Um so dringlicher erachtet er es, dass in seiner Stadt ein symbolisches Zeichen des Zusammenstehens gesetzt wird. Und so werden an jedem Tag im Dezember bis zum Heiligen Abend ein bis zwei Geschäfte und Einrichtungen eine kleine Überraschung für ihre Kunden respektive Besucher bereit halten. „Es gibt also ab dem ersten Dezember täglich etwas in unserer Stadt zu entdecken“, wirbt Zillmann in eigener Sache.

Dabei reiche die Palette von besonderen Angeboten sowie Rabatten und Gutscheinen bis hin zu kleinen Aufmerksamkeiten und Geschenken. Die teilnehmenden Geschäfte und Einrichtungen könnten die Bürger den in der Stadt ausliegenden Flyern sowie den jeweiligen Adventskalenderzahlen an den teilnehmenden Schaufenstern entnehmen. Die Angebote im einzelnen würden vorab aber nicht bekannt gegeben. Mit von der Überraschungs-Partie ist übrigens auch die Stadtverwaltung, die am Vormittag des Heiligen Abends Besucher in der neuen Stadt-Bibliothek willkommen heißt.

Große Resonanz bei Colditzer Händlern

Willkommen gefühlt hat sich auch die städtische Kulturbeauftragte Katja Meyer bei der Vorstellung der Aktion bei potenziellen Teilnehmern. „Ich hatte das Gefühl, dass alle regelrecht darauf gewartet haben“, berichtet Meyer. Die Sache sei ein Selbstläufer gewesen. Sie hätte nie gedacht, mit einer solchen Aktion in die Situation zu kommen, Dezembertage gleich mit zwei Akteuren besetzen zu können. „Alles lief sehr unkompliziert, und einige Teilnehmer haben wirklich wundervolle Ideen kreiert.“

Von Roger Dietze