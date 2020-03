Colditzer Kantor ohne Gottesdienst in Amt eingeführt

Colditz

Am Sonntag sollte eigentlich in der Stadtkirche St. Egidien der neue Colditzer Kantor Timo Hoth während eines Festgottesdienstes in sein Amt eingeführt werden. Doch auf Grund des Coronavirus sagte Pfarrerin Angela Lau den Gottesdienst kurzfristig ab. Die Amtseinführung für Hoth, der seine Stelle bereits am 1. März angetreten hat, soll aber nachgeholt werden.

Trotzdem freut sich Hoth, der in Halle Kirchenmusik studiert hat, auf seinen beruflichen Start und darauf, das Erlernte in der Praxis umzusetzen. „Nach meinen Studium habe ich Ausschau nach einer Stelle als Kantor gehalten und bin dabei auf Colditz aufmerksam geworden“, erzählt er. Denn ihm sei nicht nur die berufliche Entwicklung wichtig, vielmehr interessiere er sich für Land und Leute in dieser Region. „Auch wenn für mich die Arbeit als Kantor im Vordergrund steht, kommt dem Umfeld genauso Bedeutung zu. Die Region um Colditz hat mich beeindruckt.“ In den Begegnungen mit den Menschen habe er stets das Gefühl gehabt, gut aufgenommen zu werden.

Breites Betätigungsfeld für den Kantor

Für den neuen Kantor, der neben den zwei Kirchen in Colditz noch die in den Dörfern Lastau, Collmen, Erlbach und Zschirla zu Gottesdiensten und Andachten, aber ebenso zu Taufen, Trauungen und Trauerfeiern musikalisch betreut, kommen noch viele weitere Tätigkeitsfelder hinzu. „In den Kindereinrichtungen werde ich genauso musisch aktiv werden wie bei der Gestaltung eines Kinderchores. Besonders freue ich mich auf den Aufbau eines Kirchenchores, den es in der Vergangenheit schon mal gab. In den Begegnungen mit den Gemeindegliedern, die einst im Kirchenchor sangen, habe ich festgestellt, dass sie daran interessiert sind, wieder musikalisch in einem Chor aktiv zu werden. Auch Flötenensembles zählen mit dazu“, so Hoth.

Hoth auch für Konzerte in St. Kilian zuständig

Zu den weiteren Aufgaben des Kantors gehören unter anderem auch Konzerte und Projekte sowie die Koordination der ehrenamtlichen Organisten. Zudem zeichnet Timo Hoth künftig für die Organisation der Konzertreihen in der St. Kilian Kirche zu Bad Lausick verantwortlich und steht für alle Fragen zur Silbermannorgel zur Verfügung. Der Aufbau und die Leitung des Arbeitsbereiches „Kinder – Jugend – Bildung“ wurde Hoth ebenso übertragen.

Von René Beuckert