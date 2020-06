Colditzer Nachwuchs schwingt den Besen

Colditz

Am Samstag riefen die Initiatoren der Kinder- und Jugendbeteiligung zum Müllsammeln in und um Colditz auf. Initiator der Aktion, Christian Kluge, der mit weiteren Mitstreitern die Kinder- und Jugendbeteiligung koordiniert erklärt: „Als wir vor einem Jahr die Müllräumaktion auf den Weg brachten, beteiligten sich weit über 50 Bürger daran. Nicht nur Colditzer waren an einer sauberen Umwelt interessiert, auch Bewohner der Ortsteile machten sich dafür stark und sammelten den Unrat in ihrer Region auf.“ Diese Aktion soll zu einer Tradition werden, bei der die Bürger für eine saubere Umwelt, quasi vor der eigenen Haustür, sorgen, so Kluge.

Aktion sensibilisiert für das eigene Handeln

Auch in diesem Jahr nahmen etliche Bewohner das Angebot an. Ute Zillmann sammelte mit ihrer Enkelin Klara in Hausdorf achtlos weggeworfenen Unrat ein. „Wir starteten am Teich im Unterdorf und gehen entlang der Straße durch den Ort, am Fußballplatz vorbei, auf der Suche nach Müll. Neben Pappbechern und Papier sind recht viele Zigarettenkippen zusammengekommen“, stellt Ute Zillmann fest. Mit dieser Umweltaktion möchte sie ihre Enkelin sensibilisieren, auf eine saubere Umwelt zu achten.

Freiwillige Helfer waren am Samstag dem Aufruf zur Müllräumaktion der Kinder- und Jugendbeteiligung in Colditz gefolgt. Quelle: René Beuckert

Randy Zyma und Michael Schuhmann haben den Ein- und Ausstieg für die Bootsfahrer an der Mulde ins Visier genommen. „Was wir hier an Unrat vorfinden, ist eine große Sauerei“, ist Randy Zyma wütend. Seinem Eindruck nach sind es weniger die Leute, welche die Bootstreppe benutzen, vielmehr Jugendliche, die sich in unmittelbarer Nähe aufhalten. „Mittlerweile ist es so schlimm, dass wir vom Kanu- und Sportverein, öfter hier sauber machen müssen. Denn Kanufahrer die hier an Land gehen, wissen nichts von dem Umweltfrevel, der hier betrieben wird und sind vom Schmutz angewidert. Das wirft kein gutes Licht auf die Stadt. Wenn wir hier nicht öfter nachschauen, wäre es noch viel schlimmer.“ Michael Schuhmann macht ebenfalls kein Hehl daraus. „Erst dieser Tage habe ich die Polizei geholt, weil Jugendliche sich hier ausgelassen haben. Am Schlimmsten war aber, dass eine Bootsfahrerin beim Ausstieg in eine Glasscherbe getreten ist und sich am Fuß verletzt hat“, sagt Schuhmann besorgt über den momentanen Zustand.

Bewohner der Diakonie-Wohnstätte auch mit am Start

Nur einige Meter weiter waren die Bewohner der sozialtherapeutischen Wohnstätte „Haus an der Brücke“ aktiv. Betreuerin Silva Dietze meint, die Bewohner möchten auch eine saubere Umgebung vorfinden. Deshalb haben sie sich an dem Aufruf beteiligt, die neben Papier jede Menge Schnapsflaschen im Gebüsch entlang der Mulde fanden. Dabei stehen genügend Papierkörbe zur Verfügung“, sagt sie verwundert über die Ignoranz einiger Zeitgenossen. Mandy Ehrlich ist von der Stadt aus in Richtung Heimatturm mit ihrer Tochter Pauline gegangen. „Dieses Mal hält sich der Müll in Grenzen. Im zurückliegenden Jahr sah das viel schlimmer aus“, stellt sie erfreut fest.

Mandy Ehrlich und Tochter Pauline machen am Heimatturm sauber. Quelle: René Beuckert

