Colditzer Oldtimerfreunde sagen „Kleine feine Schlösserfahrt“ ab

Colditz

Rund um Colditz werden im kommenden Herbst keine Oldtimer unterwegs sein. Zumindest keine im Rahmen der „Kleinen feinen Schlösserfahrt“. Diese nämlich wird in diesem Jahr der Virus-Pandemie wegen aus dem Programm genommen.

Fehlende Planungssicherheit führt zur Absage

„Es ist wirklich sehr schade, dass wir diese Entscheidung ausgerechnet im 30. Jahr der Deutschen Wiedervereinigung treffen mussten. Aber es ist nun einmal nicht zu ändern, weil wir nicht vorhersehen können, wie sich die Corona-Situation bis Anfang Oktober entwickeln wird und deshalb für uns auch keine Planungssicherheit gegeben ist“, berichtet Dietmar Feustel aus dem Organisationsteam rund um den Colditzer Pfarrer i. R., Heiner Böhme.

Anzeige

Das Organisationsteam bittet die Oldtimerfreunde um Verständnis und hofft, alle bisherigen Teilnehmer im nächsten Jahr an der dann achten Ausfahrt bei bester Gesundheit wiederzusehen. In diesem Jahr war laut Feustel eine Rundfahrt zwischen Colditz und der Bornaer Region geplant, in jedem Fall gebe es für die 70 bis 80 Teilnehmer in ihren bis zu 35 Oldtimern noch viel zu entdecken in der Region. „Es warten noch viele Schlösser auf uns“, kündigt Dietmar Feustel an.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Roger Dietze