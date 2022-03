Colditzer Rathaussanierung biegt auf die Zielgerade ein

Colditz

Am 4. April nehmen in dem altehrwürdigen Gebäude am Markt, das in den vergangenen reichlich drei Jahren grundhaft saniert und modernisiert worden war, das Einwohnermelde-, das Gewerbe- und das Standesamt sowie das Ordnungs- und das Steueramt ihre Arbeit auf. Auch Colditz’ parteiloser Bürgermeister Robert Zillmann wird an diesem Tag sein neues Büro im Zentrum der Schlossstadt beziehen.

Die Colditzer Bürgerschaft hat an diesem Samstag Gelegenheit, sich im Rahmen von halbstündigen Führungen ein Bild über den Baufortschritt zu machen. „Die Besucherinnen und Besucher werden das übliche bei einem solchen Projekt in der Endphase herrschende Chaos vorfinden“, beugt Bauamtsleiterin Kathleen Kunz allzu hohen Erwartungen vor.

Einzugstermin steht

Die erste Frau in der Colditzer Stadtverwaltung hat sich nach eigenem Bekunden auch auf zu erwartende Sprüche der Sorte „das wird doch niemals bis Anfang April fertig“ eingestellt. „Das Rathaus ist nach wie vor eine Baustelle. Dennoch steht der Einzugstermin, auch wenn wir dafür nicht nur einen Plan B aus der Schublade ziehen mussten“, stellt Kunz klar.

Dass an diesem Termin noch nicht alles im gewünschten Zustand sein wird, hat der Colditzer Bauamtsleiterin zufolge viele Gründe. „Corona ist dabei ein zentraler“, so Kunz. Zu personellen Engpässen bei den Baufirmen gesellten sich solche die Lieferketten betreffend sowie ein Mangel an Fahrern und obendrein Werke, die derzeit nicht im üblichen Umfang produzieren könnten.

Lesen Sie auch In Colditz demnächst alle Ämter unter einem Dach

Gipskarton statt Glas

Die diesbezüglich größten Sorgen bereite der Brandschutz. „Dieser soll im Gebäude mittels spezieller Glasscheiben gewährleistet werden. Da sich deren Montage aber nicht bis zum Einzug realisieren lässt, müssen wir, um die Inbetriebnahme des Rathauses zum festgesetzten Termin zu gewährleisten, übergangsweise mit unschönen Gipskartonwänden Vorlieb nehmen“, berichtet Kunz. In Anbetracht dessen sei man froh darüber, die Möbelbestellung langfristig ins Werk gesetzt zu haben, sodass die Möblierung der Büros bis zum Einzug abgeschlossen werden könnte.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Einzug der gesamten Stadtverwaltung indes wird sich noch bis zum Frühsommer hinziehen. Denn der Ausbau des Dachgeschosses, um das im Zuge der Sanierung besonders intensiv mit dem Denkmalschutz gerungen worden war und in dem künftig Kathleen Kunz und ihre Bauamts-Kolleginnen sowie die Finanzabteilung untergebracht sein werden, verzögert sich.

Knackpunkt Ausbau Dachgeschoss: Weil hierfür besonders hartnäckig mit dem Denkmalschutz gerungen werden musste, wird sich der Bezug bis Mitte Juni hinziehen. Quelle: Stadtverwaltung

Einzug ins Dachgeschoss Mitte Juni

„Wir mussten diesen Ausbau in zwei Bauabschnitte teilen, wodurch wir in die Situation gekommen sind, noch nicht im Besitz einer abschließenden denkmalschutzrechtlichen Baugenehmigung zu sein“, erläutert Kunz. Doch der Einzugstermin Mitte Juni auch für diesen Teil des Rathauses stehe, und man befinde sich in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde, die die Montage der historischen und das Bild des Rathausdaches prägenden Dachgauben mittlerweile genehmigt habe.

Die Führungen an diesem Samstag finden in der Zeit von 9 bis 12 Uhr im 30-Minuten-Takt unter Beachtung der aktuell geltenden Hygieneregeln statt. Um eine vorherige Anmeldung wird per E-Mail unter m.rabisch@colditz.de oder telefonisch unter 034381/8380 gebeten.

Von Roger Dietze